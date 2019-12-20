https://static.news.ru/photo/66043d44-23e1-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Поршнева Фото: porshneva.anastasiia_31/instagram.com

Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебряные медали в супермиксте на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе.

Первое место заняли немцы Штефани Шерер и Лукас Фрачер, преодолев дистанцию за 44 минуты 31,4 секунды и использовав 10 дополнительных патронов на огневых рубежах. Россияне отстали от победителей на 8,6 секунды (1+13). Третье место заняли Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии (+43,2; 1+9).

Ранее Поварницын финишировал с четвёртым результатом в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, писал NEWS.ru.