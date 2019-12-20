Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебряные медали в супермиксте на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе.
Первое место заняли немцы Штефани Шерер и Лукас Фрачер, преодолев дистанцию за 44 минуты 31,4 секунды и использовав 10 дополнительных патронов на огневых рубежах. Россияне отстали от победителей на 8,6 секунды (1+13). Третье место заняли Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии (+43,2; 1+9).
Ранее Поварницын финишировал с четвёртым результатом в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, писал NEWS.ru.
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