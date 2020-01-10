Российская биатлонистка Анастасия Поршнева рассказала, что готова уступить место в национальной сборной на Кубке мира.
О том, что меня берут на Кубок мира, узнала на сборе в Обертиллиахе, когда тренеры сказали, что у Кати температура. Восприняла это спокойно и постаралась использовать шанс. Однако, в Рупольдинге я вряд ли выступлю, так как Ира Старых по спортивному принципу заслужила место в команде. Ей надо дать ещё шанс. А я готова бороться за попадание на чемпионат мира в гонках на Кубке IBU, — сказала Поршнева корреспонденту NEWS.ru.
Ранее тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вместо Матвея Елисеева на третьем этапе побежит Никита Поршнев, писал NEWS.ru.
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