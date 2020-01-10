О том, что меня берут на Кубок мира, узнала на сборе в Обертиллиахе, когда тренеры сказали, что у Кати температура. Восприняла это спокойно и постаралась использовать шанс. Однако, в Рупольдинге я вряд ли выступлю, так как Ира Старых по спортивному принципу заслужила место в команде. Ей надо дать ещё шанс. А я готова бороться за попадание на чемпионат мира в гонках на Кубке IBU, — сказала Поршнева корреспонденту NEWS.ru.