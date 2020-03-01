В спринте чувствовал себя тяжеловато, был недоволен ходом, но в стрельбе не прошёл только один габарит. Сегодня был шанс бороться. Все мои планы разрушились на последнем рубеже, но я рад, что получил полезный опыт и до последнего сохранял шансы на медаль. После кругов штрафа было уже тяжело подняться выше восьмого места. Если бы уходил за норвежцами, мог бы подержаться за ними и попробовать обогнать на финише, — сказал Поршнев корреспонденту NEWS.ru.