Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.
В спринте чувствовал себя тяжеловато, был недоволен ходом, но в стрельбе не прошёл только один габарит. Сегодня был шанс бороться. Все мои планы разрушились на последнем рубеже, но я рад, что получил полезный опыт и до последнего сохранял шансы на медаль. После кругов штрафа было уже тяжело подняться выше восьмого места. Если бы уходил за норвежцами, мог бы подержаться за ними и попробовать обогнать на финише, — сказал Поршнев корреспонденту NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Бочарников занял первое место в пасьюте на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2), третьим стал его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2). До этого Бочарников одержал победу в суперспринте.
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