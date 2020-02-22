https://static.news.ru/photo/5e97f0e2-555e-11ea-b310-fa163e074e61_660.jpg Павел Поршнев и Иван Лазарев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Россияне Павел Поршнев и Иван Лазарев завоевали серебряные медали в соревновании двоек на чемпионате Европы по натурбану, который проходит в Москве.

Россияне преодолели дистанцию за 11,65 секунды. Золотые медали завоевали итальянцы Патрик и Маттиас Ламбахеры (11,59), третьими стали их соотечественники Патрик Пигнетер и Флориан Кларе (11,72).

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, о чём заявила член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт.