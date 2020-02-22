Россияне Павел Поршнев и Иван Лазарев завоевали серебряные медали в соревновании двоек на чемпионате Европы по натурбану, который проходит в Москве.
Россияне преодолели дистанцию за 11,65 секунды. Золотые медали завоевали итальянцы Патрик и Маттиас Ламбахеры (11,59), третьими стали их соотечественники Патрик Пигнетер и Флориан Кларе (11,72).
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, о чём заявила член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт.
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