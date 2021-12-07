Порноактриса пообещала «целую ночь» Непомнящему за победу над Карлсеном

Порноактриса из Санкт-Петербурга под псевдонимом MihaNika69 заявила, что готова провести ночь с российским шахматистом Яном Непомнящим, если тот сможет победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. На своей странице в Instagram девушка опубликовала собственное фото с табличкой, на которой написано обращение к спортсмену.

Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь, — говорится в сообщении, снабжённом хештегом #Nepogambit.

На данный момент в матче за шахматную корону завершено восемь партий. По их итогам счёт составляет 5:3 в пользу действующего обладателю трофея — Карлсена.

31-летний Немомнящий занимает пятое место в рейтинге сильнейших шахматистов мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В 2020 году он взял верх на Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге и получил право сыграть с Карлсеном.

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