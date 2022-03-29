«Пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить»: Жулин о фотоссесии Медведевой

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Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу, сообщается на сайте организации. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.

Исполком IBU единогласно принял решение приостановить деятельность СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов, — говорится в заявлении. 2 марта Исполнительный...