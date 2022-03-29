«Пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить»: Жулин о фотоссесии Медведевой
Жулин заявил, что Медведева правильно сделала, что снялась для журнала Maxim
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:20, 29 марта 2022
Тренер по фигурному катанию Александр ЖулинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин позитивно отреагировал на откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Он отметил, что фигуристка растёт, и ей пора уже было начинать «подобные движения», сообщает Sport24.
Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Она растёт, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин, — заявил Жулин.