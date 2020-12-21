Пора грызть ботинки: как Губерниев затыкает дыры в тонущем корабле биатлона

Первый соревновательный месяц у Союза биатлонистов России (СБР), возглавляемого Виктором Майгуровым, получился провальным. Впервые в истории российская сборная не только даже не приблизилась к подиуму в декабре, но и не поднималась выше десятого места в личных гонках. Космические отставания на дистанции, кошмарная стрельба, отсутствие стрессоустойчивости — логичное следствие хаотичной межсезонной подготовки, при которой долго выбирали президента и тренеров, распустили лидеров на самоподготовку, не провели ни одного сбора в Европе. А теперь мы пожинаем закономерные плоды. За таким резким провалом результатов неизбежно бы последовало падение зрительского интереса, однако рейтинги трансляций биатлона по-прежнему весьма приличны, в чём заслуга Дмитрия Губерниева, который готов идти во все тяжкие, лишь бы удержать на плаву тонущий корабль.

Радуемся уже десятому месту

Выступления сборной России в первом триместре сезона стали рекордом на все времена. Ещё никогда россияне не заканчивали этот соревновательный отрезок без медалей. Но в этом не главная беда. В конце концов, в биатлоне габарит порой отделяет победу от неудачи, а просчёт в подготовке лыж может испортить отдельную гонку. Здесь глобальных просчётов и ошибок не было, да и команда выступала на редкость стабильно, а потому два десятых места Александра Логинова и одно Светланы Мироновой стали действительно лучшим результатом. Попадание в десятку как победа — это же ещё один антирекорд.

Кроме того, безмедальная серия сборной России продлилась до 39 гонок, и большей частью этой серии стали уже «успехи» команды Виктора Майгурова, а не его предшественника Владимира Драчёва. Неудачные серии случались в российском биатлоне и раньше, однако ещё никогда положение команды не было столь безнадёжным. От очередного антирекорда — отсутствия россиянок в женском масс-старте — спас случай. После провала в спринте Ирина Казакевич не участвовала в гонке преследования и отдала свою судьбу в руки соперниц, которые, на счастье, не смогли обойти её в общем зачёте. Но и участие в этой гонке не сильно помогло новичку сборной России.

Заняв 23-е место, она не попала в 25 лучших общего зачёта, также установив вечный рекорд страны для декабря, который будет ассоциироваться не только с Майгуровым, но и с главным тренером Михаилом Шашиловым, который обещал, что к четвёртой неделе соревнований российские девушки приведут себя в порядок.

Впрочем, сложно даже сказать, кому лучше предъявить претензии в этой ситуации. Руководству СБР, утвердившему тренером специалиста, который до 60 лет не подготовил ни одной спортсменки топ-класса, а гордится исключительно выпущенными в последние годы «полуфабрикатами» вроде Светланы Мироновой, Тамары Ворониной и Ирины Казакевич, которые блистают исключительно на общем низком уровне российского биатлона? Или же самому Шашилову, не способному дать вразумительный ответ ни на один конкретный журналистский вопрос?

Ирина Казакевич vk.com/kazakevich_irina

Шоу должно продолжаться

На фоне невнятных выступлений биатлонистов яркую картину стараются поддерживать только корреспонденты и комментаторы «Матч ТВ». Дмитрий Занин запомнился огненным интервью с Евгенией Павловой, которая пожаловалась на некомфортную обстановку в команде и плохую стрельбу, Илья Трифанов взял комментарий у Себастьяна Самуэльссона, который хочет видеть россиян в нейтральном статусе не только на главных стартах, но и на Кубке мира. Однако главным шоумейкером был и остаётся Дмитрий Губерниев.

Популярный комментатор старается изо всех сил поддержать боевой дух в команде и не допустить очередных антирекордов. Когда неудачная серия зашла на четвёртый десяток, он принялся неистово жевать перчатку в прямом эфире, но даже это действо не помогло. Биатлонисты продолжили проигрывать, и вот он анонсировал, что в случае 50-й безмедальной гонки будет грызть собственный ботинок. Жалость к комментатору проявил бывший глава СБР Владимир Драчёв, который пообещал заказать для Губерниева перчатку и ботинок из шоколада, а последний даже наполнить коньяком.

Именно искромётные комментарии Дмитрия, шутки и хорошие мины при плохой игре пока позволяют удерживать аудиторию у экранов. При этом со стороны ветеранов биатлона, начиная с Александра Тихонова и заканчивая Анфисой Резцовой, в его адрес льётся непрерывная критика. Ругаются и многие болельщики в комментариях на спортивных сайтах, однако Губерниев умышленно кладёт свою репутацию на алтарь общего успеха, готов и дальше исполнять роль актёра-комика ради сохранения зрителя у экрана.

Очередным его перформансом стало обещание дать 100 тысяч рублей первому медалисту сборной России в этом сезоне. Приходится констатировать, что для будущего российского биатлона сейчас комментатор делает гораздо больше, чем спортсмены, тренеры и руководство СБР.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обезболивающее скоро закончится, а на чём ехать дальше?

Все эти меры хороши, но их можно признать как обезболивающее для тяжелобольного. На некоторое время ему полегчает, но если не бороться с болезнью, поразившей весь организм, то рано или поздно эти препараты окажутся бесполезными. Так и тут героическая жертва Губерниева, кладущего на алтарь результата свою репутацию, может оказаться напрасной, если и после Нового года результаты не улучшатся. Пока тренеры и руководство СБР не могут дать внятного ответа, а бывший глава федерации Владимир Драчёв откровенно злорадствует.

Если команда действительно начинала сезон на фоне загрузки, что не раз случалось в предыдущие годы, то уже в Хохфильцене была бы видна положительная динамика у всех спортсменов, а не только у Александра Логинова. Во-вторых, тренер женской сборной Михаил Шашилов на пресс-конференции накануне стартов в Австрии обещал прорыв именно на четвёртом этапе, но там лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, которая не имела никакого отношения к его подготовке.

Наконец, внесённые коррективы в состояние российских биатлонистов могут стать столь же безуспешными. В отличие от предыдущих лет, когда новогодние сборы проводились по логике в Европе, где биатлонистам и предстояло выступать дальше, сейчас они едут в Россию, и какой будет результат от этих тренировок, можно только предполагать. Не исключено, что в январе и феврале редкие заезды россиян на десятое место покажутся нам фантастикой.