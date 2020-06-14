Попкову назначили главным тренером сборной России по горнолыжному спорту

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Президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников рассказал, что министр спорта России Олег Матыцин утвердил Анастасию Попкову главным тренером сборной России по горнолыжному спорту.

При этом Мельников отметил, что Попкова фактически исполняла обязанности главного тренера ещё в прошлом сезоне, официально являясь тренером женской команды, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021 года может пройти с ограниченным числом зрителей из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 8 по 21 февраля 2021 года в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо. Координационная группа FIS провела совещание и обсудила возможное влияние пандемии на проведение турнира. Организаторы отметили, что число зрителей может быть сокращено.