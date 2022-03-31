«Поняла, что я особенная»: Медведева рассказала о важном моменте в карьере
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:18, 31 марта 2022
Евгения МедведеваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, об особенном моменте в карьере. Она призналась, что почувствовала себя особенной в детстве, когда кто-то из зрителей обратил на неё внимание на открытой тренировке, сообщает Maxim.
Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!», — заявила Медведева.
О фотосессии 22-летней фигуристки сообщалось ранее в понедельник, 28 марта. Номер поступит в продажу 1 апреля.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одобрила «обнажённую» фотосессию чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim. Она не считает это постыдным поступком и воспринимает как шаг к популяризации фигурного катания.