«Поняла, что я особенная»: Медведева рассказала о важном моменте в карьере

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Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире Первого канала заявила, что хочет продолжать выступать, показывать свой максимум на соревнованиях каждый день. Ранее олимпийская чемпионка 2022 года допустила завершение спортивной карьеры по итогам нынешнего сезона.

Я продолжаю кататься, у меня всё такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня, — сказала Щербакова. Аня...