Помощник президента РФ выразил надежду, что легкоатлеты дадут результат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала поклонников новостью о том, что она успешно закрыла зачёт в ходе обучения в университете.

Радуюсь результатам первого зачёта, — написала Загитова в социальной сети. Известно, что летом 2020 года спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Также...