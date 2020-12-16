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Помощник президента РФ выразил надежду, что легкоатлеты дадут результат

14:34, 16 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ Игорь Левитин надеется, что российские легкоатлеты покажут свои результаты с новым президентом федерации.

Всероссийская федерация легкой атлетики с поддержкой Минспорта и Олимпийского комитета РФ начала программу обновления, и надеюсь, даст свои результаты, — сказал он заседании коллегии Министерства спорта РФ.

Ранее новымпрезидентом ВФЛА стал Пётр Иванов. Свои кандидатуры на пост президента также выставляли директор студенческих чемпионатов России по лёгкой атлетике Андрей Шляпников, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, писал NEWS.ru.

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