Польский спортсмен усомнился в половой принадлежности африканской бегуньи

Польский чемпион Европы в спринте Марцин Урбас усомнился в честности победы африканской бегуньи Кристин Мбомы на Олимпиаде в Токио и потребовал уточнить её половую принадлежность. Его слова приводит Marca.

По мнению спортсмена, у Кристин Мбобы есть преимущество над остальными соперницами в уровне тестостерона, поэтому необходимо провести обследование, которое докажет, что она точно является женщиной.

Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами, — сказал Убрас.

Кристин Мбома из Африки завоевала серебряную медаль в Токио на дистанции 200 м.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Сергей Шубенков после получения травмы на Олимпийских играх в Токио заявил о приостановке карьеры на небольшой период времени.