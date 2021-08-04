Польский спортсмен усомнился в половой принадлежности африканской бегуньи

Польский чемпион Европы в спринте Марцин Урбас усомнился в честности победы африканской бегуньи Кристин Мбомы на Олимпиаде в Токио и потребовал уточнить её половую принадлежность. Его слова приводит Marca.
По мнению спортсмена, у Кристин Мбобы
Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами, — сказал Убрас.
Кристин Мбома из Африки завоевала серебряную медаль в Токио на дистанции 200 м.
Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Сергей Шубенков после получения травмы на Олимпийских играх в Токио заявил о приостановке карьеры на небольшой период времени.