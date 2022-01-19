«Полный беспредел»: Тихонов оценил продление карантина Латыпову

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жёстко отреагировал на продление карантина лидеру сборной России Эдуарду Латыпову. Слова экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) приводит Metaratings.com.

Это полный беспредел со стороны немецких чиновников. Сколько можно издеваться над человеком. Во-вторых, почему нет никаких заявлений со стороны министерства спорта, наших политических деятелей, олимпийского комитета. Когда мы научимся себя защищать?, — сказал Тихонов.

Он добавил, что когда он был президентом СБР, его боялись, а сейчас Майгуров «сопли жуёт».

О продлении карантина Латыпову стало известно в среду, 19 января. Двукратный призер этапов Кубка мира нынешнего сезона оказался на карантине 5 января, когда сдал положительный тест на COVID-19. Срок карантина должен был закончиться 19 января, но его продлили ещё на восемь дней. На Олимпиаду в Пекин Латыпов сможет отправиться только 28 января в то время как основная команда вылетит в Китай 26 числа.