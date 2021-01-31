«Полная безграмотность»: за что Губерниев разгромил тренеров резерва

Прошедший в Польше чемпионат Европы по биатлону стал первым без золотых медалей для сборной России с 2007 года. Четыре награды дались команде с большим трудом, а половину их завоевала спортсменка основного состава Лариса Куклина. Особо плачевное впечатление произвела мужская сборная, в составе которой никто не смог пробиться в топ-10 в гонке преследования и лишь Карим Халили сумел завоевать медаль и отобраться на чемпионат мира, где тренерам в буквальном смысле будет некем заполнять заявку. Апофеозом провального выступления стало седьмое место в смешанной эстафете, во время которой не выдержал даже комментатор Дмитрий Губерниев, справедливо подвергший тренерский штаб жёсткой обструкции.
Куклина всё доказала молодёжи, а Гараничев не потянул
Для опытных Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева чемпионат Европы был шансом набрать кондиции через старты и ответить результатом тем критикам, которые призывают заменить их на более молодых и перспективных бойцов. Ларисе это вполне удалось, так как все гонки она провела на высоком уровне: завоевала бронзу в индивидуальной гонке, дважды остановилась в шаге от пьедестала, причём в преследовании её явно подвёл инвентарь.
Состояние же Гараничева перед чемпионатом мира не может не вызывать беспокойства. С одной стороны, нахождение в топ-30 мирового рейтинга даёт ему право участвовать в чемпионате мира и жить там за счёт оргкомитета, с другой — в двух гонках на чемпионате Европы Евгений был в абсолютно разобранном состоянии, и сложно представить, где такой Гараничев сможет быть полезен команде. Апофеозом его провала стала смешанная эстафета, в которой Евгений растерял добытое Куклиной преимущество и с трудом доехал до бронзы. В то же время, если тренеры изначально объявили, что для Куклиной и Гараничева Евробиатлон — это подводящий старт, то для резервной сборной — основной, а потому и сравнивать их результаты некорректно. В итоге оба ветерана собираются бежать индивидуальную гонку в Поклюке, при этом Лариса может рассматриваться и как резервный кандидат на эстафету.
Сначала медали, потом Кубок мира
Хорошо зарекомендовали себя в Польше сильнейшие российские юниорки Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, которые теперь отправятся в австрийский Обертиллиах завоёвывать награды для России на первенстве мира, единственном месте, где в этом сезоне может прозвучать гимн России. Шевченко стала бронзовым призёром в спринте, а Гореева показала лучшую скорость в гонке преследования и блестяще провела свой этап смешанной эстафеты. Велика вероятность, что девчонкам дадут шанс попробовать свои силы и в Кубке мира на трёх заключительных этапах. Ещё одного лидера резервной команды Валерию Васнецову рассматривали в качестве кандидата на чемпионат мира, но в последний момент отказались от её услуг под предлогом того, что спортсменку легко сломать. В целом же с резервом в женской сборной полный порядок, а потому и в возвращении в состав команды Ольги Подчуфаровой сейчас нет никакого смысла.
У мужчин ситуация прямо противоположная. В резервной сборной ни один спортсмен не показал готовности усилить команду на чемпионате мира, где кроме трёх лидеров сборной Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева и надёжного эстафетчика Антона Бабикова бежать сейчас некому. Никита Поршнев так и не набрал кондиции после перенесённого коронавируса, Кирилл Стрельцов и Евгений Гараничев после поездки в Антхольц и на чемпионат Европы угодили в функциональную яму, Карим Халили хоть и завоевал в Польше серебро, но так и не разбежался, а остальная молодёжь и вовсе откровенно провалилась.
При этом старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозёров, который справедливо подвергся жёсткой критике Губерниева, ради надежды на медаль в очередной раз пропихнул в эстафету своего воспитанника Никиту Поршнева, который зашёл на круг штрафа. Ранее он вопреки критериям отбора включил его в состав команды на Кубок IBU, притом что в тот момент Поршнев не провёл ни одного официального старта в сезоне. Белозёров в интервью пресс-службе СБР сетовал на высокий средний возраст команды на чемпионате Европы. Винить в этом он может только себя, потому что никто из многочисленной молодёжи — Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров — в этом сезоне не только не дорос до уровня основной сборной, но и не прибавил в сравнении с прошлым сезоном. Эффективность работы тренера Белозёрова, ранее уволенного из основной команды действительно вызывает серьёзные вопросы.
Об объективности отбора мечтать не приходится
Состав смешанной эстафеты Губерниев назвал «полной безграмотностью», потому что из четырёх её участников три оказались абсолютно не готовы к старту. И если появление в команде Поршнева связано с тем, что его личный тренер и старший тренер команды — это одно лицо, то у выхода на первый этап эстафеты Полины Шевниной свои причины. В личных гонках чемпионата Европы она совсем себя не проявила ни в скорости, ни в стрельбе. Шевченко, Васнецова и даже Наталья Гербулова на данный момент готовы лучше, но тренеры по никому не известным причинам решили поставить слабейшую в команде спортсменку. В чём такой фаворитизм тренерского штаба в отношении Шевниной можно только догадываться, но до добра подобные вещи не доводили в команде ни в какие времена, а потому возмущение «голоса российского биатлона» абсолютно обоснованно.
В том же репортаже Губерниев упомянул, что Московская область делегировала в состав сборной страны на юниорское и юношеское первенство мира наибольшее число участников, однако никто не обратил внимание на два грубых нарушения критериев отбора. По иронии судьбы два года назад именно Нуждов говорил о неизменности критериев отбора и не позволил тогдашнему президенту федерации Владимиру Драчёву их нарушить в угоду влиятельным регионам, под которыми в последнее десятилетие принято подразумевать Тюмень и Ханты-Мансийск. Одно время говорили даже о «телефонном праве» губернаторов этих регионов, однако сейчас расстановка сил, похоже, склонилась в другую стороны.
Так, в команду юниорок решением тренеров включили не одну, а сразу двух спортсменок и, помимо призёра взрослого чемпионата Европы Шевченко, в состав попала подопечная Нуждова Гореева, из-за чего осталась не у дел петербурженка Любовь Калинина, которая выполнила условия отбора и попала в четвёрку лучших по очкам. Вторым нарушением стал выбор подмосковного спортсмена Михаила Первушина, который проходил централизованную подготовку в юниорской сборной страны и которого хорошо знает старший тренер сборной России по резерву и близкий друг Нуждова Николай Большаков, а обделённым снова оказался представитель Северной столицы Евгений Смирнов, который на два года моложе своего конкурента и обошёл его по дополнительным показателям при равенстве очков. Не исключено, что у вице-президента СБР не было и мысли вмешиваться в отбор в команду, но «медвежья услуга» друга может ему выйти боком, так как многие регионы теперь будут считать, что босс подмосковного биатлона взял над резервом полный контроль.