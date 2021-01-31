«Полная безграмотность»: за что Губерниев разгромил тренеров резерва

Прошедший в Польше чемпионат Европы по биатлону стал первым без золотых медалей для сборной России с 2007 года. Четыре награды дались команде с большим трудом, а половину их завоевала спортсменка основного состава Лариса Куклина. Особо плачевное впечатление произвела мужская сборная, в составе которой никто не смог пробиться в топ-10 в гонке преследования и лишь Карим Халили сумел завоевать медаль и отобраться на чемпионат мира, где тренерам в буквальном смысле будет некем заполнять заявку. Апофеозом провального выступления стало седьмое место в смешанной эстафете, во время которой не выдержал даже комментатор Дмитрий Губерниев, справедливо подвергший тренерский штаб жёсткой обструкции.

Куклина всё доказала молодёжи, а Гараничев не потянул

Для опытных Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева чемпионат Европы был шансом набрать кондиции через старты и ответить результатом тем критикам, которые призывают заменить их на более молодых и перспективных бойцов. Ларисе это вполне удалось, так как все гонки она провела на высоком уровне: завоевала бронзу в индивидуальной гонке, дважды остановилась в шаге от пьедестала, причём в преследовании её явно подвёл инвентарь.

Состояние же Гараничева перед чемпионатом мира не может не вызывать беспокойства. С одной стороны, нахождение в топ-30 мирового рейтинга даёт ему право участвовать в чемпионате мира и жить там за счёт оргкомитета, с другой — в двух гонках на чемпионате Европы Евгений был в абсолютно разобранном состоянии, и сложно представить, где такой Гараничев сможет быть полезен команде. Апофеозом его провала стала смешанная эстафета, в которой Евгений растерял добытое Куклиной преимущество и с трудом доехал до бронзы. В то же время, если тренеры изначально объявили, что для Куклиной и Гараничева Евробиатлон — это подводящий старт, то для резервной сборной — основной, а потому и сравнивать их результаты некорректно. В итоге оба ветерана собираются бежать индивидуальную гонку в Поклюке, при этом Лариса может рассматриваться и как резервный кандидат на эстафету.

Лариса Куклина Алексей Филиппов/РИА Новости

Сначала медали, потом Кубок мира

Хорошо зарекомендовали себя в Польше сильнейшие российские юниорки Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева, которые теперь отправятся в австрийский Обертиллиах завоёвывать награды для России на первенстве мира, единственном месте, где в этом сезоне может прозвучать гимн России. Шевченко стала бронзовым призёром в спринте, а Гореева показала лучшую скорость в гонке преследования и блестяще провела свой этап смешанной эстафеты. Велика вероятность, что девчонкам дадут шанс попробовать свои силы и в Кубке мира на трёх заключительных этапах. Ещё одного лидера резервной команды Валерию Васнецову рассматривали в качестве кандидата на чемпионат мира, но в последний момент отказались от её услуг под предлогом того, что спортсменку легко сломать. В целом же с резервом в женской сборной полный порядок, а потому и в возвращении в состав команды Ольги Подчуфаровой сейчас нет никакого смысла.

У мужчин ситуация прямо противоположная. В резервной сборной ни один спортсмен не показал готовности усилить команду на чемпионате мира, где кроме трёх лидеров сборной Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева и надёжного эстафетчика Антона Бабикова бежать сейчас некому. Никита Поршнев так и не набрал кондиции после перенесённого коронавируса, Кирилл Стрельцов и Евгений Гараничев после поездки в Антхольц и на чемпионат Европы угодили в функциональную яму, Карим Халили хоть и завоевал в Польше серебро, но так и не разбежался, а остальная молодёжь и вовсе откровенно провалилась.

При этом старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозёров, который справедливо подвергся жёсткой критике Губерниева, ради надежды на медаль в очередной раз пропихнул в эстафету своего воспитанника Никиту Поршнева, который зашёл на круг штрафа. Ранее он вопреки критериям отбора включил его в состав команды на Кубок IBU, притом что в тот момент Поршнев не провёл ни одного официального старта в сезоне. Белозёров в интервью пресс-службе СБР сетовал на высокий средний возраст команды на чемпионате Европы. Винить в этом он может только себя, потому что никто из многочисленной молодёжи — Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров — в этом сезоне не только не дорос до уровня основной сборной, но и не прибавил в сравнении с прошлым сезоном. Эффективность работы тренера Белозёрова, ранее уволенного из основной команды действительно вызывает серьёзные вопросы.

Сергей Белозёров Артур Лебедев/РИА Новости

Об объективности отбора мечтать не приходится

Состав смешанной эстафеты Губерниев назвал «полной безграмотностью», потому что из четырёх её участников три оказались абсолютно не готовы к старту. И если появление в команде Поршнева связано с тем, что его личный тренер и старший тренер команды — это одно лицо, то у выхода на первый этап эстафеты Полины Шевниной свои причины. В личных гонках чемпионата Европы она совсем себя не проявила ни в скорости, ни в стрельбе. Шевченко, Васнецова и даже Наталья Гербулова на данный момент готовы лучше, но тренеры по никому не известным причинам решили поставить слабейшую в команде спортсменку. В чём такой фаворитизм тренерского штаба в отношении Шевниной можно только догадываться, но до добра подобные вещи не доводили в команде ни в какие времена, а потому возмущение «голоса российского биатлона» абсолютно обоснованно.

В том же репортаже Губерниев упомянул, что Московская область делегировала в состав сборной страны на юниорское и юношеское первенство мира наибольшее число участников, однако никто не обратил внимание на два грубых нарушения критериев отбора. По иронии судьбы два года назад именно Нуждов говорил о неизменности критериев отбора и не позволил тогдашнему президенту федерации Владимиру Драчёву их нарушить в угоду влиятельным регионам, под которыми в последнее десятилетие принято подразумевать Тюмень и Ханты-Мансийск. Одно время говорили даже о «телефонном праве» губернаторов этих регионов, однако сейчас расстановка сил, похоже, склонилась в другую стороны.

Так, в команду юниорок решением тренеров включили не одну, а сразу двух спортсменок и, помимо призёра взрослого чемпионата Европы Шевченко, в состав попала подопечная Нуждова Гореева, из-за чего осталась не у дел петербурженка Любовь Калинина, которая выполнила условия отбора и попала в четвёрку лучших по очкам. Вторым нарушением стал выбор подмосковного спортсмена Михаила Первушина, который проходил централизованную подготовку в юниорской сборной страны и которого хорошо знает старший тренер сборной России по резерву и близкий друг Нуждова Николай Большаков, а обделённым снова оказался представитель Северной столицы Евгений Смирнов, который на два года моложе своего конкурента и обошёл его по дополнительным показателям при равенстве очков. Не исключено, что у вице-президента СБР не было и мысли вмешиваться в отбор в команду, но «медвежья услуга» друга может ему выйти боком, так как многие регионы теперь будут считать, что босс подмосковного биатлона взял над резервом полный контроль.