Полька Жук победила в преследовании на чемпионате Европы

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Российская биатлонистка Лариса Куклина финишировала четвёртой на чемпионате Европы в гонке преследования. Победу одержала полька Камила Жук.

Успех польке принесла чистая стрельба, которая позволила подняться на вершину после 18-го места в спринте. Её результат — 29.12,7. Серебряную медаль завоевала норвежка Каролине Эрдаль (3 промаха, +13,4 секунды), а бронза досталась её соотечественнице Анне Скреде (3 епромаха, +16,2 секунды).

Куклина промахнулась трижды и отстала от победительницы на 18,3 секунды. Восьмое место заняла Наталья Гербулова (2 промаха, +1.03,6). Анастасия Гореева показала лучший ход на дистанции и заняла 17-е место (4 промаха, +1.25,5), а Анастасия Шевченко с третьего места в спринте переместилась на 26-е (5 промаха, +1.55,0). Полина Шевнина финишировала 27-й (3 промаха, +2.02,5), а Валерия Васнецова закончила гонку 29-й (7 промахов, +2.12,7).

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Карим Халили, занявший второе место в спринте на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй, прокомментировал своё выступление и выразил надежду на попадание на чемпионат мира.