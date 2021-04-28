Полька убрала флаг своей страны, чтобы поддержать российскую шашистку

https://static.news.ru/photo/1e0717b6-a836-11eb-9fa0-96000091f725_660.jpg Фото: warcaby.pl

Польская спортсменка Наталия Садовская в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

В пятой партии матча, которая прошла 28 апреля, Садовская играла без флага своей страны. Национальная принадлежность спортсменки была обозначена только наличием флажка на табличке с её именем.

Польская сторона играет без флага. Я думаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась, — сообщил глава Федерации шашек России Анатолий Никитин в эфире телеканала «Россия 24».

Прямо по ходу встречи россиянки Тамары Тансыккужиной с Натальей Садовской из Польши бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем россиянки, затем унёс триколор. Спортсменка ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась в игру. В итоге она проиграла партию. Заключительный матч состоится 3 мая.

Ранее сообщалось, что президент польской Федерации шашек Дамиан Решка принёс извинения за то, что во время партии на чемпионате мира в Польше убрали российский флаг со стола. Об этом сообщает Onet Sport.