Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что полиция не нашла запрещённые препараты во время обыска у россиян в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Они всё осмотрели, начиная с туалета, мусорного ведра, балкона, постели, обуви. Естественно, ничего не нашли. Они искали препараты, лекарства, — сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
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