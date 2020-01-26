https://static.news.ru/photo/e2d47c1c-4029-11ea-a4e7-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению сборных команд Валерий Польховский считает, что женская национальная команда сможет завоевать медали на чемпионате мира в Антхольце.

Верю ли я, что нынешний состав, особенно женский, за оставшееся до чемпионата мира время можно довести до медалей? Это реально. В частности, если говорить о женщинах, в эстафете, — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Ранее сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Сборную России в смешанной эстафете представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые финишировали на четвёртом месте, писал NEWS.ru.