Польховский займёт пост главного тренера сборной РФ по биатлону

Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21.
По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование.
На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.
Как писал NEWS.ru, ранее глава союза биатлонистов Владимир Драчёв сообщил, что у прошедших карантин спортсменов нет симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, нужды в дополнительном тестировании на COVID-19 нет.
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