Польховский займёт пост главного тренера сборной РФ по биатлону

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Глава российского союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что у прошедших карантин спортсменов нет симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, нужды в дополнительном тестировании на COVID-19 нет.

Все они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идёт обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии, — приводит слова Драчёва ТАСС. Под карантин попали все...