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Польховский займёт пост главного тренера сборной РФ по биатлону

13:57, 10 апреля 2020
Владимир Польховский Владимир Польховский Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21.

По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование.

На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.

Как писал NEWS.ru, ранее глава союза биатлонистов Владимир Драчёв сообщил, что у прошедших карантин спортсменов нет симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, нужды в дополнительном тестировании на COVID-19 нет.

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