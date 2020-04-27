Польховский высказал своё мнение о самоподготовке биатлонистов

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, что не против самоподготовки спортсменов, но для этого они сами должны найти финансирование.
Идея хорошая, я её поддерживаю. Но пусть тогда тренер и спортсмен находят совместно с партнёрами, регионами, спонсорами какие-то ресурсы и, пожалуйста, готовятся, — сказал Польховский в интервью YouTube-каналу «Тюменская арена».
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого — на роль главного тренера. По сути это означает окончательную потерю реальной власти президентом организации Владимиром Драчёвым.
Добавьте наши новости в избранные источники