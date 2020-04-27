Польховский высказал своё мнение о самоподготовке биатлонистов

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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кермит Вашингтон призвал власти выпустить его из тюрьмы из-за угрозы заражения коронавирусом. Известный по выступлениям за «Лос-Анджелес Лэйкерс» 68-летний заключённый просит отправить его на домашний карантин.

Только суд может исправить эту несправедливость и защитить меня и мою жизнь, — приводит слова Вашингтона издание TMZ. Отмечается, что за решёткой бывший баскетболист оказался летом 2018 года за мошенничество....