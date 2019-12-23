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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных для выступления на январских этапах Кубка мира.

У мужчин на Кубок мира по биатлону поедут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Решением тренерского штаба оставили в составе Гараничева, это...