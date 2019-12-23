Валерий Польховский назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению сборных команд. Решение было принято на заседании правления СБР.
Польховский утверждён вице-президентом по обеспечению сборных команд. На нём будет вся коммуникация, транспорт, билеты, гостиницы и всё остальное, — сообщил президент СБР Владимир Драчёв корреспонденту NEWS.ru.
Как ранее писал NEWS.ru, Светлана Миронова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) сезона-2019/20, обновлённая версия которого опубликована 23 декабря. Миронова набрала 521 очко в зачёте СБР. Второе место в рейтинге занимает Ирина Старых (462).
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