https://static.news.ru/photo/8ea5c528-2630-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению деятельности сборных команд Валерий Польховский заявил, что необходимо восстановить отношения российских тренеров, убрав недопонимание между ними.

Он также отметил, что его волнуют действия по развитию биатлона в России.

Прежде всего надо нормализовать отношения в тренерском сообществе. У нас сегодня есть некоторое противостояние тренеров национальной команды и тренеров в регионах, — цитирует Польховского РИА-Новости.

Ранее о назначении Польховского рассказал президент СБР Владимир Драчёв. Также глава СБР заявил, что к чемпионату мира будет закуплена современная машина для подготовки лыж, писал NEWS.ru.