Поколение Z: Щербакова, Трусова и Косторная — самые невезучие фигуристки

Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная — одни из сильнейших фигуристок своего поколения. Каждая из них с момента выхода во взрослые соревнования сумела собрать титулы и медали с крупных международных турниров. Но в то же время все три фигуристки потеряли огромное количество наград не по своей вине. Уже сегодня Анна Щербакова могла бы наравне с Алиной Загитовой быть обладательницей большого фигурнокатательного шлема. Но жизнь распорядилась иначе. Рассказываем про самое неудачливое поколение в женском одиночном катании.

Глава I. Коронавирус

Выход Щербаковой, Трусовой и Косторной во взрослые соревнования пришёлся на сезон-2019/20. Ученицы Этери Тутберидзе с первых же стартов сумели громко заявить о себе. Сильнейшие программы, уверенные победы как над соотечественницами, так и над иностранными соперницами. Молодому трио Тутберидзе не было равных в том сезоне. Финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы — все пьедесталы принадлежали только им.

Особенно в этом трио в тот период выделялась Алёна Косторная. Она была настоящей звездой. Ставила мировые рекорды, брала международные титулы. Не было никаких сомнений в том, что в Монреале в 2020 году Алёна станет чемпионкой мира, однако турнир отменили из-за резкой и неожиданной вспышки коронавируса. Так Косторная потеряла, видимо, свою последнюю возможность взять мировой титул. После того сезона её карьера пошла на спад. Вернуться на прежний уровень ей так и не удалось.

Алёна Косторная Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Но влияние коронавируса оказалось куда более сильным. В следующем сезоне откололось также немало турниров из-за COVID-19. Мало того что почти все этапы Гран-при сезона-2020/21 вместе с финалом были отменены, так ещё в январе в Загребе не состоялся чемпионат Европы. Таким образом, Анна Щербакова, которая была хоть и не в лучшей форме, но всё равно продолжала доминировать в сезоне-2020/21 (выиграла чемпионат мира в том году), не досчиталась как минимум одного титула. Сегодня, имея на руках олимпийское золото, она могла оформить по примеру Алины Загитовой Большой шлем фигурного катания. Но половинчатый сезон-2020/21 не позволил ей это сделать.

Глава II. Спецоперация

К счастью, к олимпийскому сезону ситуация с коронавирусом частично нормализовалась, что позволило провести большую часть турниров по фигурному катанию. В первую очередь организаторы смогли сохранить Олимпиаду в Пекине. Хотя опасения насчёт переноса/отмены до последнего момента оставались очень высокими. На то, что события могут развернуться не самым приятным образом, намекал, с одной стороны, отменённый несколькими месяцами ранее финал Гран-при в том же Пекине, с другой — разбушевавшийся в преддверии ОИ новый штамм коронавируса «омикрон». Но Игры всё же спасли.

И в тот момент, когда спортивная жизнь, казалось бы, начала возвращаться в прежнее русло, пришла куда большая проблема — Россия начала спецоперацию на Украине.

Что было дальше, вы сами прекрасно знаете. Мощные санкции по всем сферам жизни, отстранение российских спортсменов от многих состязаний: футболисты — мимо ЧМ-2022, паралимпийцы — мимо Паралимпиады, гимнасты, биатлонисты, фигуристы, лыжники и все-все-все — мимо международных состязаний на неопределённый срок.

Вся эта история со спецоперацией развернулась сразу после Олимпиады, за месяц до начала чемпионата мира в Монпелье. В итоге наши сильнейшие фигуристки: олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова — остались без очередного большого старта. А ведь именно эти фигуристки являлись главными претендентками на победу. Причём впервые очень хорошие шансы на победу были как раз у Русской Ракеты (Трусовой). К Олимпийским играм она подошла в очень хорошей форме (напомним, на Олимпиаде она стала первой женщиной, приземлившей пять четверных прыжков) и чуть было не вырвала победу — не хватило совсем немного.

Александра Трусова Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Возможно, как раз на чемпионате мира во Франции ей удалось бы довести дело до конца. За месяц Трусова не должна была растерять форму. Что касается соперничества с олимпийской чемпионкой Щербаковой, то можно себе представить ситуацию, при которой лишённая мотивации Анна могла бы пропустить вперёд конкурентку по группе. И в таком случае Трусова завоевала бы для себя очень важную и нужную медаль.

Все же помнят, как фигуристка закатила истерику на Олимпийских играх из-за того, что у неё нет ни одной золотой медали? Это действительно так. На взрослом уровне покорительница четверных прыжков не выиграла ни одного большого турнира. В Монпелье была возможность исправить это недоразумение. Но теперь её нет...

Понятное дело, что спецоперация и санкции не будут длиться вечно (очень хочется в это верить). Когда-нибудь это всё закончится. Но когда? Вот в чём вопрос. Век фигуристок очень непродолжительный, с одной стороны, с другой — есть отряд маленьких и усовершенствованных гениев, которые наступают на пятки и готовы оставить в тени любую звезду. Вполне возможно, что уже в следующем сезоне новое поколение фигуристок даже близко не подпустит Трусову и Ко к каким бы то ни было пьедесталам (если россиян вообще начнут допускать до соревнований).

Поэтому в такой конкурентной среде каждый турнир на вес золота. Трусова, Щербакова, Косторная усилиями коронавируса и спецоперации лишились очень многого.