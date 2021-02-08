Поклюка, не будь подлюкой: сколько медалей Россия возьмёт на ЧМ

10 февраля в словенском биатлонном центре Поклюка, расположенном в национальном парке Триглав, стартует чемпионат мира по биатлону. На фоне последних успехов российской команды и победных традиций на этой трассе болельщики ожидают удачного выступления, однако результаты нашей команды будут зависеть во многом от формы лидеров мирового биатлона, к которым россияне не относятся. NEWS.ru сделал три прогноза на главный старт сезона оптимистичный, реалистичный и пессимистичный, а также выделил главных претендентов на победу в медальном зачёте.

Оптимистичный прогноз: золото, два серебра и две бронзы

В последний раз на главных стартах такое количество медалей сборная России выигрывала в 2009 году в Пхёнхчане совсем в другую эпоху. Но если тогда это считалось нормой, то сейчас максимально возможный вариант. Вообще завоевание любой золотой медали можно будет считать колоссальным успехом. Как показала женская эстафета в Антхольце, победа возможна, если каждая из спортсменок проведёт свой этап на максимуме, так почему бы не повторить успех в Поклюке, где тоже значительная высота. Мужской команде по силам завоевать серебро при тех же исходных условиях, так как бороться с норвежской «дримтим» во главе с Йоханнесом Бё для россиян почти нереально, а французы в этом сезоне нестабильны и дважды заваливали эстафеты. Остальные соперники россиянам по зубам.

Наконец, в смешанной эстафете российской команде по силам выиграть бронзу, тем более она будет стартовать в том же составе, что выигрывала в Оберхофе. Усложнит ситуацию только то, что финишировать предстоит женской половине команды, а Ульяна Кайшева в этом компоненте не так хороша, как Эдуард Латыпов, да и соперники на чемпионате мира выставят более сильные составы. В личных гонках можно ждать преображения Александра Логинова, который сделал первый шаг к этому в Антхольце, а по словам его личного тренера Александра Касперовича, трасса в Поклюке ему подходит ещё больше. Лидер мужской команды способен завоевать серебро в любой гонке с четырьмя огневыми рубежами. Светлана Миронова в январских стартах всё ближе подбиралась к подиуму, а потому в Поклюке может совершить прорыв. Лучшие шансы для этого у неё в спринте, где с чистой стрельбой ей по силам выиграть бронзу, как в прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Реалистичный прогноз: серебро и бронза

Но если чуть-чуть опуститься с небес на землю и понять, что победа Логинова в индивидуальной гонке была достигнута за счёт безупречной стрельбы и характерного для этой дисциплины стечения обстоятельств, то сложно прогнозировать личные награды в сезоне, когда их больше не было. В эстафетах же у россиян действительно есть для этого все шансы. Для женской команды успехом будет даже бронза, так как её не было на главных стартах с 2010 года (сочинское серебро не в счёт, так как его уже забрали из-за допинговой дисквалификации Ольги Зайцевой). Серебро по силам выиграть мужчинам, которые уже давно не опускаются ниже четвёртого места и нашли оптимальную четвёрку по ходу сезона. Также есть шансы побороться за награды и в смешанной эстафете.

Пессимистичный прогноз: без медалей

Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Да, такой расклад более чем реален с учётом двух рекордных безмедальных серий в течение 2020 года. 12 гонок без наград на фоне таких подвигов не так уж и много, тем более впервые за всю историю отечественного биатлона наша команда подходит к главному старту без входящих в топ-15 спортсменов. К тому же всплеск в конце января был достигнут благодаря форсированию формы за счёт горного сбора в Сочи и планового спада перед чемпионатом мира у ряда соперников. Повторить эти успехи на главном старте сезона, где все команды будут в порядке, крайне тяжело.

Более того подобный опыт уже имел место в новейшей истории. В 2016 году на Кубке мира в Антхольце сборная России одержала четыре победы, шокировав биатлонный мир. Однако, спустя месяц с небольшим на чемпионате мира в Холменколлене провалила все гонки даже с наличием в составе одного из лучших биатлонистов мира Антона Шипулина, находящегося на пике карьеры Евгения Гараничева, действующей чемпионки мира Екатерины Юрловой и проведших блестящий сезон Максима Цветкова и Антона Бабикова. Нынешний состав сборной откровенно слабее, а потому такой результат не станет большой сенсацией.

Бонус: Норвегия выиграет как минимум половину золотого запаса

В общем зачёте основная борьба развернётся между командами Норвегии и Франции по традиции последних лет, причём скандинавы в ней выглядят фаворитами. Как и год назад, норвежцам по силу выиграть шесть золотых наград, то есть половину всего золотого запаса. У них самые быстрые гонщики, а потому оба спринта скорее всего останутся за норвежцами. Также им по силам выиграть две-три эстафеты и ещё пару гонок с четырьмя огневыми рубежами. При этом у мужчин не исключён в одной из гонок и полностью норвежский подиум, что в этом сезоне мы уже не раз наблюдали.

Также сборную России в медальном зачёте могут обойти шведы, успешно выступившие на старте сезона в декабре и немцы, который традиционно набирают ход после нового года.