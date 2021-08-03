Показано интеврью Тимановской до скандальной высылки домой

В Интервенте появилось интервью белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской до скандальной высылки на родину. Отрывок видео из сюжета был показан телеканалом «Белоруссия 1».

В интервью белорусскому телеканалу легкоатлетка объяснила свою критику в адрес спортивных чиновников излишней эмоциональностью.

Порой делаем, а затем только думаем. И можем сожалеть о своих поступках, о своих эмоциях. Первая Олимпиада для меня это уже какие-то эмоции. Я вышла, пробежала 100 метров. Где-то не получилось — опять эмоции. А потом меня поставили на новый вид — вот я не сдержалась, — сказала Тимановская.

Скандал вокруг легкоатлетки вспыхнул после того, как она подвергла критике спортивных чиновников Белоруссии. Тимановская приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда стало известно, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не проинформировав её об этом. Легкоатлетка выступила против этого шага. Тимановскую решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась вернуться на родину после отстранения от участия в Олимпиаде-2020, призвала ввести санкции против главного тренера и провести расследование в связи с недопуском к соревнованиям.