Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе прикладывают все силы, чтобы спасти остатки снега и соревнования, но с каждым годом спорить с климатом становится всё сложнее. Как спасают трассу от дождя, что ждёт биатлон в Германии в будущем и кому такая погода играет на руку — в репортаже корреспондента NEWS.ru.

Тоннель спасения

Каждое утро, когда любители биатлона в Оберхофе спят после долгих вечерних празднований успехов своих любимцев (а немецкая команда завоёвывает пока награды в каждой гонке), работники DKV-арены спасают остатки трассы. Проливной дождь каждый вечер убивает кубометры снега, ставя под угрозу соревнования. Ответственным людям с лопатами приходится раньше всех просыпаться в этом тихом городке и закрывать возникшие на трассе проплешины привезённым из соседнего тоннеля снегом. К примеру, вчера за ночь на самом стадионе и перед стрельбищем, а также на некоторых участках трассы весь снег смыло, и трассу пришлось восстанавливать заново.

Однако силы организаторов не безграничны, а потому маршрут мужской трассы пришлось изменить. Спортсмены проехали четыре круга по 2,5 км вместо трёх по 3,3 просто потому что на дальней петле от снега осталось одно название. Не исключено, что в воскресенье так же поступят с мужским масс-стартом, если соревнования не отменят вообще. Дождь в выходные должен прекратиться, но потепление точно добьёт остатки снега.

Единственным спасением остаётся лыжный тоннель, открытый неподалёку от стадиона десять лет назад. Морозильные камеры поддерживают в нём температуру -8 градусов, а снежные пушки делают столько снега, сколько нужно. Такое же приспособление есть и в России на базе в Токсово под Санкт-Петербургом. В условиях глобального потепления и нынешней бесснежной зимы тоннели остаются единственным спасением, а снег приходится буквально собирать по крупицам. Так в Оберхоф к началу этапа приехали несколько грузовиков с оставшимся после Рождественской гонки в Гельзенкирхене снегом. Другим спасением для снега остаётся селитра, которой щедро поливают остатки трассы каждое утро.

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Лыжи можно убить одной гонкой

Спортсмены на условия в основном предпочитают не жаловаться, потому что привыкли ко всякому, да и если списывать неудачи на погоду, сразу вспомнится пословица про плохого танцора. Но по факту уже второй этап подряд в центральной Европе проходит в экстремальных условиях и на следующей неделе в Рупольдинге также ничего хорошего не предвидится. Да и о каких равных условиях может идти речь, если к концу гонки трасса приходит совсем в негодность, от чего обладателям последних стартовых номеров сложнее бежать под дождём.

Другим Х-фактором становится подготовка лыж. Лидерами в экстремальных погодных условиях являются французы. Они прекрасно выступили на домашнем этапе, где температура поднималась до десяти градусов, отлично проявили себя в водной гонке в Швеции и знают определённые секреты подготовки инвентаря под мокрый снег. У наших специалистов нет и опыта работы в таких условиях и подходящих лыж в распоряжении с нужными структурами. Но и счастливым обладателям удачных пар лыж немногим легче.

Дело в том, что трасса в Оберхофе засыпана песком, а в некоторых местах на поверхность выходят камни. Испортить лучшую пару в таких условиях раз плюнуть, а потому после финиша спортсмены с опаской смотрели на скользящую поверхность своих лыж. Хорошо ещё, что организаторы исключили из маршрута самый опасный спуск, потому что в таких условиях он непременно обернулся бы падениями и возможно травмами. Впрочем, в контактных гонках и эстафетах угроза массовых завалов возрастёт и без этого.

Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Почему соревнования нельзя перенести?

Логичное решение проблемы на самом деле не является таким простым. Во-первых, в Центральной Европе сейчас снег есть только на большой высоте, а соревнования в Поклюке и Антхольце уже запланированы в будущем. В Скандинавии, где проблема со снегом не стоит так остро, как правило, проходят первые и последние этапы, а в России после санкций ВАДА биатлона не будет как минимум четыре года. Во-вторых, биатлон в Германии — коммерчески выгодная история. Этапы в Оберхофе и Рупольдинге традиционно одни из самых массовых, а средняя цена на билеты в районе 35-40 евро — самая высокая. Отмена этих соревнований означала бы для Международного союза биатлонистов неминуемые убытки.

Остаётся только с содроганием ждать чемпионата мира в Оберхофе, который запланирован на 2023 год. Местные жители, отличающиеся особым гостеприимством, уверяют, что февральская погода здесь просто шепчет, но при всей к ним симпатии не очень верится. В пяти из шести моих визитов в этот край погода была с туманом, дождём или мокрым снегом и сильным ветром. Однажды этап даже перенесли в соседний Рупольдинг, где спортсмены соревновались две недели подряд.

Возможно, в будущем Оберхофу и найдут замену в той же Германии, но тогда будет жаль радушных хозяев. Восточные немцы по-прежнему хорошо относятся к русским и готовы прийти на помощь в любом вопросе: отвезти в гостиницу на личном транспорте, подсказать лучшие продукты в магазине или любезно поделиться дождевиком на трибуне. Не забыли они и русскую речь. Увидев рюкзак и куртку с российской символикой, они быстро освежают в памяти школьный минимум: «Добрый вечер! Добро пожаловать! У вас всё хорошо?»