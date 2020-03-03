Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что подделанные подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах могут повлиять на исходы других дел.
Часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что этот может оказать влияние и на другие дела, — цитирует Панича ТАСС.
Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.
Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.