https://static.news.ru/photo/8b8759da-5d5b-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что подделанные подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах могут повлиять на исходы других дел.

Часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что этот может оказать влияние и на другие дела, — цитирует Панича ТАСС.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.