Россиянка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, считает, что российские биатлонисты не могут чувствовать себя защищёнными из-за конфликта РФ со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Понятно, что у России есть конфликт с WADA. И неважно, «чистый» ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав и не защищён в этой ситуации, — сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».