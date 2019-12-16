Россиянка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, считает, что российские биатлонисты не могут чувствовать себя защищёнными из-за конфликта РФ со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Понятно, что у России есть конфликт с WADA. И неважно, «чистый» ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав и не защищён в этой ситуации, — сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), писал NEWS.ru.
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