Биатлонисты по традиции не дают скучать даже в межсезонье. То согласование обычных контрактов превратят в увлекательный сериал, то в старых допинговых долгах погрязнут, то меняют коней на переправе. Старший тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев после своего 70-летнего юбилея лишился поста. Теперь он остаётся главным тренером, будет отвечать за стратегию и написание тренировочных планов, но к решениям в команде его не пустят на пушечный выстрел. Чем провинился биатлонный аксакал.

«Никогда такого не было, и вот опять»

Самый успешный мужской тренер второй половины 90-х был уволен из сборной России после скромного результата на Олимпиаде в Нагано. После этого он работал в Финляндии, Эстонии, на Украине. Везде добивался определённых успехов, но с Россией отношения не складывались. В 2010 году Михаил Прохоров по просьбе одной из популярных спортсменок пригласил его старшим тренером женской сборной, но комфортно работать и принимать решения ему не дали, а когда на домашнем чемпионате мира в Ханты-Мансийске случился оглушительный провал, уволили из команды прямо во время эстафеты.

В этот раз Анатолию Николаевичу также не удалось удержаться на должности больше года. При этом весной выступление мужской сборной признали удовлетворительным и без медалей чемпионата мира команда не осталась. Однако кредит доверия, выданный лучшим воспитанником Хованцева, президентом СБР Владимиром Драчёвым, таял вместе с остатками снега, что привело пусть и к скрытой, но отставке. Хованцев останется отвечать за стратегию подготовки, но к трубе его уже никто не пустит. Причин на то несколько. О них и поговорим.

Неспособность установить дисциплину в команде

Кайса Мякяряйнен Алексей Филиппов/РИА Новости

Хованцев давно известен как тренер мягкий. Если с европейцами это скорее плюс, и они давно отлично ладят с Кайсой Мякяряйнен, которая называет в интервью Анатолия своим хорошим приятелем, то в России исторически роль тренера видится иной. Это скорее отец-наставник, а не друг или старший брат. Хованцев не смог взять женскую сборную под контроль в 2010, не смог справиться с мужчинами и сейчас. Для опытных Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева и своенравного Александра Логинова Хованцев так и не стал авторитетом. Более того, лидер сборной в первую очередь прислушивается к личному тренеру Александру Касперовичу, а уже потом к наставнику команды.

Не в пользу тренера говорила и прошлогодняя история с Антоном Бабиковым, которого вызвали на эстафету в Хохфильцене, а он не прибыл в расположение основной команды. Поговаривают, что в бытность работы с биатлонистами Санкт-Петербурга у Хованцева возник спор с далеко не самым известным спортсменом, который в грубой форме заявил наставнику в лоб, что считает его методику полной ерундой. У Касперовича и Валерия Польховского за такие слова можно было и вылететь из команды, а Хованцев проглотил обиду и пошёл жаловаться личному тренеру бунтовщика. Так и сейчас тренер вряд ли будет возмущаться понижением, особенно если СБР сохранит ему солидную надбавку к зарплате.

Конфликт с контрактами

Казалось бы, причём тут Хованцев, если он даже не высказывался по этой теме. Однако руководство СБР рассчитывало, что он донесёт до спортсменов необходимую информацию и, если надо, авторитетом продавит подписание контрактов на условиях союза. Именно так сработал в женской сборной Виталий Норицын, который не только имеет большой авторитет в команде, но и контролирует всё происходящее. Хованцев же от конфликта самоустранился, чем подписал себе приговор в свете того, что СБР всё-таки вынужден был пойти на уступки.

История с подписанием контрактов тоже весьма интересная и заслуживает отдельной ремарки. Как мы и предполагали, ключевую роль на пути к примирению сыграл самый малозаметный член правления СБР, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который лично принял участие в заседании правления по вопросам контрактов и попросил коллег пойти на уступки. До этого руководители федерации Владимир Драчёв, Алексей Нуждов и Сергей Голиков даже в интервью уступок и компромиссов не обещали. В итоге было принято самое логичное и очевидное решение: СБР не может забрать места личных спонсоров, если ему нечего дать взамен.

Синдром капрала

У тренера Хованцева есть и ещё один недостаток. Будучи лидером тренерского штаба, он берёт на себя всю черновую работу. На сборе в Контиолахти он лично развешивал бумажные мишени, подметал коврики, таскал трубы на рубеж и контролировал буквально каждый чих, но тогда это можно было оправдать тем, что он находился фактически у себя дома, а в помощниках был лишь необстрелянный Артём Истомин. С усилением тренерского штаба молодым, но уже достаточно опытным специалистом Максимом Максимовым и его супругой Альбиной Ахатовой в качестве стрелкового консультанта предполагалось разгрузить 70-летнего мэтра, но ситуация не изменилась и потребовала хирургического вмешательства.

Сергей Булкин/News.ru

Как сообщил источник в СБР, перестановка никак не повлияет на стратегию Хованцева. Готовиться будут по-прежнему по его планам, а стратегия Х рассчитана до конца олимпийского цикла. Однако здравый смысл подсказывает, что теперь ничего не помешает ни Виталию Норицыну, ни Сергею Белозёрову от этих планов отойти. Тем более Норицын в интервью сам говорил, что ни одна из спортсменок в это межсезонье не выполнила план полностью по причине плохого самочувствия. Забавно только, что главного отступника от этих планов Андрея Падина в это межсезонье уволили, но он прекрасно нашёл себя в Белоруссии.

Усиление Ханты-Мансийска

Новым старшим тренером мужской команды стал 57-летний Сергей Белозёров, у которого, несмотря на возраст, нет опыта работы на таком уровне. Впрочем, в Ханты-Мансийске, где он трудился до 2018 года, о нём самые лучшие отзывы как о квалифицированном специалисте, способном усваивать передовые методики. Последний год он провёл во главе резервной команды, где особо громких успехов не добился, а его воспитанники не смогли заменить в основной команде крепко сдавших Максима Цветкова и Антона Бабикова. Главным достижением стала эстафетная бронза Никиты Поршнева, но заслуга в этой медали целиком и полностью принадлежит Александру Логинову, а главное юное дарование со своим этапом не справилось.

Кроме того, назначение Белозёрова — это второй шаг в очевидном усилении Ханты-Мансийска в тренерском штабе после назначения Евгения Редькина руководителем тренерского совета. Любители статистики могут посчитать, сколько ханты-мансийцев привлекалось в команду по ходу прошлого сезона и сколько раз они получали wild card на усмотрение тренеров. Теперь у них будет для этого ещё больше возможностей.