Канделаки посоветовала Уткину почитать новости о вреде алкоголя

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на насмешки блогера Василия Уткина по поводу раскрутки спорта. Своим мнением журналистка поделилась в Telegram-канале.

Василий Уткин, комментируя результаты ВЦИОМа на тему того, что 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпиаде, посмеялся над Канделаки.

По словам генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», Уткин в очередной раз все проблемы спорта переложил на неё. Однако, по мнению Канделаки, Уткину бы следовало почитать новости о «вреде хронического употребления алкоголя». Так как в нетрезвом виде тяжело воспринимать информацию.

О том, насколько мы подняли интерес к спорту, легко судить по количеству западных и российских игроков, участвующих сейчас в тендерах на показ спортивных событий в России. Ни Яндекс, ни Мегафон, ни Окко не интересовались спортом так, как они делают это сейчас, — сказала Канделаки.

Ранее Канделаки прокомментировала эфир с участием певицы Ольги Бузовой на канале во время Евро-2020.