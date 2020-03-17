Этап Кубка мира в Финляндии ознаменовался жаркой борьбой за Кубок мира и прощанием двух легенд мирового биатлона. После этого биатлонный караван был распущен по домам, но россияне должны были выяснить отношения на чемпионате России, но его, похоже, не будет. NEWS.ru разбирается в логике принятия решений.

Баланс между трусостью и безрассудством

Если оценивать действия Международного союза биатлонистов в условиях распространения коронавируса, то они, с одной стороны, не поддались массовой истерии, с другой — оградили спортсменов от излишнего риска. Последние два этапа прошли без болельщиков, общение с прессой было строго дозировано, а заключительные старты в Норвегии пришлось отменить. Отменили и воскресные смешанные эстафеты, но не из-за прямой угрозы в Контиолахти, а из-за того, что правительство ряда стран ввело жёсткие карантинные меры и вынудило своих спортсменов вернуться домой в срочном порядке.

В итоге в ходе пятничного собрания было принято решение провести субботние гонки преследования, а воскресные старты отменить, так как невозможность участия в них нескольких стран могла привести к ухудшению их положения в Кубке наций и лишению квот на следующий сезон. Преследования же стали для болельщиков одним из последних спортивных праздников в этом сезоне и подарили бескомпромиссную борьбу за Кубок до последнего круга.

Мартен Фуркад выиграл свою последнюю дуэль у Йоханнеса Бё, но норвежец отстоял заветное четвёртое место, позволившее ему выиграть Кубок. Его соотечественница Тириль Экхофф перед последним огневым рубежом держала все нити гонки в своих руках. Она пришла на стойку явным лидером, а её главный оппонент Доротея Вирер пыталась выбраться из середины второго десятка. Эту кошмарную стрельбу и три промаха Экхофф будет вспоминать ещё долго и после ухода из спорта. Первый и, возможно, последний шанс выиграть Большой хрустальный глобус ушёл в молоко вместе с тремя пулями. На последнем круге итальянке было достаточно не отпустить соперницу далеко, с чем она отлично справилась и, как и Бё-младший, второй год подряд взяла Кубок.

Фуркад ушёл на коне, а Мякяряйнен в слезах

Мартен Фуркад Jussi Nukari via imago-images.de/Global Look Press

О своём уходе из спорта Мартен Фуркад официально объявил перед стартом мужского преследования, написав трогательное письмо-обращение к своим соперникам. Конечно, кто-то будет жалеть, что он не смог переписать все рекорды великого Уле-Эйнара Бьорндалена, а только превзошёл его по числу Кубков мира, но зато в отличие от норвежца француз уходит победителем на белом коне, не дожидаясь, пока молодёжь выгонит пинками из сборной. После финиша французы не отказались от традиционного шампанского, несмотря на все связанные с пандемией опасения, а поздравить Фуркада и выразить ему своё восхищение считали за честь все спортсмены. За 12 лет в большом спорте француз стал послом биатлона во всём мире и вывел его на новый уровень популярности у себя на родине. Сейчас он может спокойно передать эстафету новому поколению «мушкетёров». Можно быть уверенным, что Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе не дадут в будущем лёгкой жизни Бё.

Более грустным получилось прощание на родной арене Кайсы Мякяряйнен, и вовсе не потому, что многочисленные финские болельщики (у неё в Йоэнсуу есть очень шумный официальный фан-клуб) не смогли её проводить. В минувшем сезоне в активе Мякяряйнен лишь одна победа в Оберхофе, и в своей последней гонке она совсем чуть-чуть не дотянула до подиума, хотя почти настигла соперниц на знаменитом подъёме «Стена». На цветочной церемонии Кайса не смогла сдержать слёз при прощании со спортом, которому посвятила значительную часть своей жизни. И если к Фуркаду и его различным поступкам отношение в биатлонном мире неоднозначное, о чём напомнила Дарья Домрачева, то за десять с лишним лет я не встречал ни одного человека в биатлонном мире, который бы не испытывал уважения к Мякяряйнен или сказал о ней плохое слово.

Чемпионат России Драчёв хочет провести в ноябре, чтобы избежать ответственности

Биатлонный сезон, похоже, завершён не только в Европе, но и в России. Официально об отмене чемпионата и юниорского первенства России пока не объявлено, но в кулуарах уже всем сказали, что можно сушить вёсла. В Ханты-Мансийске решением губернатора Югры решено отменить соревнования, так как ранее на чемпионате Европы по лыжному ориентированию был обнаружен вирус у норвежского спортсмена. В настоящий момент в автономном округе из спортивных событий проходят только игры местного клуба «Югра», выступающего в Высшей хоккейной лиге.

Теоретически биатлонный чемпионат можно было перенести, например, в райцентр Уват в Тюменской области, где также должно было состояться первенство России среди юниоров. Однако после первого случая выявления коронавируса в регионе вышел приказ об отмене всех массовых мероприятий в Тюменской области. Хотя официального объявления на сайте СБР до сих пор нет, спортсменам и тренерам об этом было объявлено уже вчера, и сейчас они находятся на пути домой. По словам президента СБР Владимира Драчёва, чемпионат России может пройти в ноябре и стать отбором в сборную команду. Однако это не лучший сценарий, так как он неизбежно приведёт к форсированию спортсменами формы в ноябре и повторению ошибок прошедшего сезона, когда команду хватило только на два первых этапа.

Конечно, обвинять СБР в сложившейся ситуации было бы некорректно, но руководству сейчас гораздо проще и выгоднее покориться обстоятельствам, чем пытаться спасти соревнования. Во-первых, теперь у них появляется возможность комплектовать сборную по своему усмотрению — и провести искусственное омолаживание и оставить неугодных спортсменов за бортом национальной команды. Во-вторых, если на чемпионате России тренерский совет собрал бы представителей всех регионов, то сейчас это мероприятие можно провести в Москве в кулуарном формате для своих, где руководство и тренеры избегут критики за провальный сезон и серьёзные перестановки.

Сейчас тренерская общественность ждёт объявления о проведении тренерского совета и готова к жёсткому обсуждению итогов прошедшего сезона. Совет в любом случае должен пройти до 9 апреля, когда СБР ждёт отчёт в Министерстве спорта. По итогам рекомендаций тренерского совета и обсуждения в министерстве должен быть сформирован состав тренерского штаба и сборных команд на следующий сезон, а затем его должно утвердить правление. NEWS.ru продолжит следить за развитием событий в российском биатлоне.