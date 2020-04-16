Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году должен был пройти в Монреале c 18 по 21 марта. В последний момент из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён на октябрь. Однако совсем недавно первый вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил сомнение в том, что перенос на осень — это разумное решение. И его скепсис не беспочвенный. NEWS.ru рассказывает, почему чемпионат мира по фигурному катанию стоит отменить.

Потеря формы

Уже больше месяца фигуристы не выходят на лёд — коронавирус «запер» всех по домам. Естественно, такой длительный период отсутствия полноценного тренировочного процесса сильно скажется на физических кондициях спортсменов. Фигуристка Алёна Косторная, например, уверена, что всё придётся начинать заново.

Думаю, как и все, когда выйду на лёд, буду практически заново учиться кататься, — заявляла ТАСС победительница чемпионата Европы 2020 года.

Как известно, фигуристы набирают пик формы к главному старту сезона — чемпионату мира. По словам некоторых экспертов, быть в оптимальных кондициях (даже не в лучших) на протяжении всего сезона очень сложно. Не стоит забывать о таких спортсменках, как Александра Трусова и Анна Щербакова, у которых в произвольных программах представлено несколько четверных прыжков. Подготовить такие программы невероятно тяжело.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующий сезон пострадает

Естественно, любые переносы ставят под удар следующий сезон. Непонятно, как формировать подготовку к новым стартам, как быть с программами. Показать на этапе Гран-при новую программу, а на осеннем чемпионате мира старую или как? Стоит признать, что осень и начало зимы — самый насыщенный период в плане соревнований для фигуристов. Если в этот календарь постараться ещё вместить осенний чемпионат мира, то действительно крайне велик риск того, что на ЧМ-2021, который состоится через полгода, сил может не хватить.

Разные условия

К счастью, ситуация с коронавирусом постепенно сходит на нет во многих странах. Китай, откуда пошла болезнь, объявил, что уже поборол заразу. Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков считает, что это обстоятельство может сыграть китайцам на руку, так как они уже могут начать готовиться к предстоящему сезону (в том числе и к отменённому ЧМ). А это нечестно — у всех должны быть равные условия.

Да, чисто гипотетически можно предположить, что имея больше времени на подготовку, китайцы не просто подойдут в лучшей форме к новому сезону, но и смогут распределить силы таким образом, что даже дополнительный турнир для них не станет глобальной проблемой.

В общем, сами видите, вопросов предостаточно. Возможно, именно поэтому Международный союз конькобежцев назначил заседание, на котором в ближайшее время определится с судьбой чемпионата мира. Ходят разговоры, что с октября турнир могут перенести на декабрь. В чём кардинальное отличие осени от зимы — непонятно. В начале декабря обычно проходит финал Гран-при, а в конце месяца мы наблюдаем за стартами внутренних чемпионатов. От перестановки слагаемых сумма не меняется, разве нет?

Лучший вариант сейчас — забыть о чемпионате мира. Не суждено ему было состояться в этом году — бывает. Причина всё-таки была очень серьёзной. Наступит лето, закончится коронавирус (дай бог) — и можно будет со спокойной душой заняться подготовкой к возобновлению нового сезона. Разве так не лучше?