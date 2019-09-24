News.ru разбирает причины поражения российской волейбольной сборной в четвертьфинале европейского первенства и делает вывод, что из этой неудачи не следует делать трагедию.

Безусловно, вылет действующего обладателя титула в четвертьфинале следующего чемпионата Европы не может не разочаровывать. Но давайте вспомним, что предшествовало и сопутствовало этой неудаче, чтобы понять: ничего страшного в осечке на континентальном первенстве нет. Ниже приведены несколько объективных причин поражения россиян в Любляне.

Третий турнир за четыре месяца

Нынешним летом международный волейбольный календарь уплотнился до предела. В июне-июле — Лига наций, в августе — олимпийская квалификация, в сентябре — чемпионат Европы. Выдержать такой график было очень сложно. Поэтому руководство сборной России совершенно точно расставило акценты: главное — попасть на Игры-2020 в Токио, а Лигу наций использовать как подготовительные соревнования и полигон для обкатки ближайшего резерва команды. Итог известен: оба турнира команда Туомаса Саммелвуо выиграла, завоевав олимпийскую лицензию и неплохо заработав на второй кряду победе в Лиге наций.

Никто не собирается утверждать, что к чемпионату Европы после этих успехов наша сборная подходила по остаточному принципу и спустя рукава, но удержать форму на протяжении всего лета и начала осени было безумно тяжело. И — вполне простительно, вспоминая о блестяще выполненной главной задачи сезона.

Новая формула и две встречи с хозяевами

Нынешний Евроволлей впервые прошёл с расширенным в полтора раза числом участников (с 16 до 24), по несколько изменённой формуле и сразу в четырёх странах. На предварительном этапе в группе вместо четырёх команд стало шесть, соответственно и матчей — пять вместо трёх. С одной стороны, это могло стать плюсом, поскольку было больше возможностей вкатиться в турнир и поймать игровой ритм во встречах с не самыми сильными соперниками. С другой — силы волейболисты всё равно расходовали, возрастал и риск получить травму (об этом скажем чуть ниже). К тому же появился и дополнительный раунд плей-офф — 1/8 финала, который тоже никак нельзя назвать лёгкой прогулкой.

Любопытное совпадение: сейчас, как и на Евро-2017 в Польше, российской сборной пришлось дважды встретиться с командой Словении — в группе и в четвертьфинале. Но если два года назад наши волейболисты в Кракове дважды без проблем с сухим счётом этого соперника обыграли, то теперь это было сделать проблематично, поскольку словенцам в буквальном смысле помогали родные стены в Любляне. Игрой на предварительной стадии хитрый соперник мог даже сознательно пожертвовать, чтобы дать настоящий бой при впечатляющей поддержке болельщиков в плей-офф. И такая турнирная стратегия себя оправдала. Ведь в любом игровом виде спорта чрезвычайно сложно дважды по ходу одного турнира одолеть конкретного соперника, особенно — хозяина соревнований.

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Это классика для спорта, когда ты не можешь выиграть два матча у одного соперника на одном турнире. Словения отлично подавала, их игроки прекрасно действовали на приёме, — резюмировал неудачную игру главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо.

Травма Ильяса Куркаева

В матче четвёртого тура группового этапа против финнов случился неприятный эпизод: 25-летний блокирующий новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев, выпрыгнув на блок, неудачно приземлился на ногу партнёру по команде и вынужден был покинуть площадку на носилках.

Лечение Ильяса займёт две недели. К сожалению, чемпионат Европы для него закончен, — констатировал тогда генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

Разумеется, в командном виде спорта травма одного игрока не может служить оправданием неудачи всей команды. Тем более что в следующем матче наша сборная в трёх партиях победила словенцев, а ещё через три дня — Грецию в первом раунде плей-офф. Но трудно оспорить тот факт, что когда из выстроенной игровой схемы выпадает один из ключевых элементов, в решающие моменты увеличивается риск, что она даст сбой. Спору нет, в четвертьфинальном поединке дела не ладились у всей российской команды, но, возможно, присутствие Куркаева на площадке помогло бы нашим волейболистам быстрее найти свою игру.

Игровые проблемы в конкретном матче

И главный тренер сборной, и игроки команды в один голос отметили, что показать свой лучший волейбол в четвертьфинале со Словенией им не удалось.

Первый сет был очень важен. Мы допустили несколько ошибок, чем предоставили шанс словенской команде, которая смогла им воспользоваться. Дальше было трудно переломить ход игры. Перед матчем мы считались фаворитами, и это оказывало дополнительное давление, — приводит официальный сайт турнира слова капитана российской сборной Игоря Кобзаря.

Этим и интересен спорт: вы легко выигрываете предыдущий матч, а следующая встреча — это всегда война с самого начала. Должен поздравить словенскую команду — они отлично сыграли. И были намного лучше нас, — такое мнение Саммелвуо опубликовал официальный Twitter сборной России.

Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче Чемпионата Европы-2019 pic.twitter.com/MM9URPwUcf — Сборная России (@RusVolleyTeam) 24 сентября 2019 г.

Спасибо всем, кто смотрел, болел и переживал... Очень жаль, что так и не смогли показать тот волейбол, на который действительно способны, — так прокомментировал итоги чемпионата Европы центральный блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский в своём Instagram.

Бывший главный тренер российской сборной и наставник клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно отметил большой потенциал нынешнего состава национальной команды.

Я считаю, что у нас сейчас самая сильная сборная за последние годы — по составу и возможностям. Эта команда должна решать самые большие задачи, — заявил Алекно изданию ТНВ .

Что дальше

Возможность реабилитироваться за неудачу на чемпионате Европы у сборной России будет уже в ближайшее время: в начале октября она примет участие в Кубке мира в Японии. Этот турнир продолжит сумасшедшую череду волейбольных соревнований высшего ранга в нынешнем году.

На Кубке мира состав нашей команды ожидаемо претерпит серьёзные изменения, поскольку давать дополнительную нагрузку многим ведущим игрокам сборной не имеет смысла. По этой причине в Японии не выступят Игорь Кобзарь, Егор Клюка, Максим Михайлов, Дмитрий Волков, Александр Бутько, Виктор Полетаев и Артём Вольвич.

Но в составе команды есть несколько опытных игроков — например, Дмитрий Мусэрский, выступающий за один из японских клубов, а также связующие Сергей Гранкин и Дмитрий Ковалёв, блокирующие Иван Яковлев, Илья Власов и Дмитрий Щербинин, диагональный Павел Круглов, доигровщики Антон Семышев и Фёдор Воронков.

А в ноябре, когда сверхнасыщенный сезон национальных сборных наконец-то будет завершён, ВФВ оценит выступление команды Туомаса Саммелвуо на чемпионате Европы. Которое, как мы убедились, невозможно рассматривать в отрыве от других турниров нынешнего года.