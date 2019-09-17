19 сентября в Чайковском стартует чемпионат России по летнему биатлону, старт, способный ещё в прошлом году проложить путь в основную сборную, а сейчас вдруг ставший второстепенным событием, который даже нигде не будет показан. А ведь по сути это единственная возможность в межсезонье увидеть в деле всех сильнейших биатлонистов страны одновременно.

Загадки отбора

На вопрос, должен ли летний чемпионат страны участвовать в системе отбора в национальную команду есть разные точки зрения. Например, немцы сейчас проводят свое национальное первенство, в котором участвуют многие сильные биатлонисты из других команд, а его результаты будут учитываться при наборе команды в конце ноября. Конечно, результаты турнира, состоящего из нескольких этапов, не перевернут ситуацию в команде с ног на голову, но пятые-шестые номера зачастую определяются именно на лыжероллерах.

В России несколько раз пробовали включать летний чемпионат в систему отбора к зимнему сезону и результаты были неоднозначными. Нередко те, кто феерил на роллерах, уже в декабре имели бледный вид даже на Кубке IBU, а потому от такой практики решено было отказаться. Даже в прошлом году победительница спринта Кристина Ильченко так и не смогла показать чего-либо внятного зимой, хотя в ноябре выполнила норматив отбора на Кубок мира. Сейчас забракованную даже белорусами биатлонистку не рассматривают и в расширенном списке в национальную команду.

Фестиваль и бессмысленный кросс

Иногда кажется, что авторы регламента чемпионата России делают всё, чтобы избежать сравнения национальной сборной со спортсменами из регионов. Когда весь мир проводит летние чемпионаты исключительно на лыжероллерах, отечественные ретрограды умудряются впихнуть туда бессмысленный кросс, который лидеры национальной команды всё равно не бегают за ненадобностью. В итоге единственным нормальным личным стартом будет индивидуальная гонка, которая в мировом календаре встречается два-три раза за сезон, а её результаты также абсолютно не показательны. Пробегут её биатлонисты в четверг, а в воскресенье поучаствуют в эстафетах на лыжероллерах в составе своих региональных команд.

В субботу же, когда в Чайковском будут разыграны медали чемпионата страны в этом самом спринт-кроссе, главные звёзды сборной России отправятся в соседний Ижевск, где примут участие в весёлых стартах с любителями «Калашников Биатлон Фест», который в четвёртый раз организует партнер СБР — известный оружейный концерн. В гонке примут участие звёзды биатлона прошлого и настоящего Иван Черезов, Дмитрий Малышко, Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, а также отставные лыжники Александр Легков и Алексей Петухов. Лидер нынешней сборной России Александр Логинов даже записал приглашение для спортсменов-любителей.

Другая возможная причина внесения этого кросса в календарь — желание представителей регионов подготовить чемпиона России любой ценой. Но если на роллерах в противостоянии со сборниками у них немного шансов, то в кроссе выиграть может вообще кто угодно. С таким же успехом могли бы разыгрывать почётное звание в карты.

Об отборе ничего не известно

Правила любой игры по логике должны разрабатываться до её начала, но российский биатлон в этом плане особенный. Критерии отбора на сезон 2019-20 будут определяться уже по ходу этого самого сезона, так как обсуждать их в Ижевске будут на заседании тренерского совета под руководством нового председателя Евгения Редькина. Обычно к этому времени на сайте СБР всегда был представлен проект этих самых критериев, с которым региональные представители могли ознакомиться и высказать свои предложения. Возможно, они получили его по электронной почте, но в открытом доступе никакого документа нет. Также возникает риторический вопрос, как будут учитываться результаты летнего чемпионата России. Судя по всему, никак.

Что касается самой системы отбора, которая формировалась много лет, то нужно не обсуждать, сколько очков давать за какой старт и сколько мест оставлять на откуп тренеров, а как вообще определять состав национальной команды на сезон. Два самых ключевых момента ни в каком документе СБР никогда не прописываются.

1. Каким образом формируется состав сборной команды на централизованную подготовку?

2. Как определяется, кто из членов сборной поедет в декабре на Кубок мира, кто на Кубок IBU, а кому придётся выступать на всероссийских соревнованиях?

Все остальные отборочные старты с подсчётом очков, «Ижевские винтовки» и прочие разовые отборы только перегружают и без того насыщенный календарь и нервную систему биатлонистов. В других командах давно уже работает принцип ротации, где худшие на Кубке мира уступают место лучшим на Кубке IBU, а худшие там в свою очередь меняются с лидерами Кубка страны. Изобретать же велосипед уважаемым членам тренерского совета совсем не нужно.