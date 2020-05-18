Никогда такого не было, и вот опять — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина возобновили словесную перепалку. На этот раз дело дошло до прямых оскорблений: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело» и «Она (Роднина) дура законченная, мне её жалко». Как заслуженный тренер и её бывшая подопечная (Татьяна Анатольевна была наставником Родниной и Зайцева с 1974 года по 1980 — NEWS.ru). дошли до такой жизни и почему им следует прекратить подобный формат общения, рассказывает NEWS.ru.

Что произошло на этот раз

Конфликт между Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной — история давняя, найти истоки которой уже даже не представляется возможным. Новый же виток их противостояния начался с того, что Татьяна Анатольевна обвинила свою бывшую ученицу в бездушном отношении к хореографу Елене Черкасской (работала в команде с Родниной — прим. NEWS.ru ). По словам заслуженного тренера, у Черкасской был рак четвёртой степени, но это не помешало Родниной повезти хореографа на соревнования в Австралию.

Ответ на слова Татьяны Анатольевны прилетел незамедлительно и оказался не менее огненным. Ирина Роднина объявила, что у Тарасовой проблемы с мозгами. А соревнования в Австралии, по её мнению, прошли в 1981 году, за двадцать лет до смерти Черкасской.

Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (на самом деле 12 ноября 2001. — NEWS.ru ). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет, — заявила Роднина Sport24.



Татьяна Анатольевна парировала оскорбления Ирины Константиновны не менее утончённо и изысканно, сделав акцент на том, что знаменитая фигуристка перепутала даты. По словам Тарасовой, «дура законченная» (так описала свою оппонентку тренер) говорит про восьмидесятые, а она — про 2001 год, когда Черкасская поехала в Австралию на первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити.

Ирина Роднина Сергей Булкин/NEWS.ru



Почему так вести себя нельзя

Мы даже не будем разбираться, кто в этой истории перепутал даты, а кто — нет, мы не будем пытаться выяснить, поехала ли Елена Черкасская на те соревнования по собственной воле или её заставили (хотя бы по той причине, что узнать правду уже никогда не удастся). Виноватых и правых в этом конфликте не будет. Хотя нет — будут. Но только виновные.

Такой открытый, наполненный прямыми оскорблениями конфликт не красит ни одну из сторон. Во-первых, зачем ворошить прошлое, тем более, вспоминая погибших. Во-вторых, вы же взрослые люди, выдающиеся личности из мира спорта, настоящие примеры для подражания — почему вы позволяете себе такое общение? Никто же не просит вас дружить и никто не заставляет улыбаться друг другу. Есть взаимная неприязнь, конфликт — пускай, мы ведь все живые люди, и это нормально. Но зачем всё подряд вываливать в средства массовой информации. Не, нам-то — СМИ — грех жаловаться: конфликт Тарасовой и Родниной — одна из горячих тем, которая всегда вызывает большой интерес у читателей. Однако здравый смысл подсказывает, что «дура законченная» и «с мозгов слетела» — это немножко перебор. Одно дело слышать всякие оскорбления от Коноров Магрегоров и ему подобных (в UFC, в принципе, подобный формат общения является даже обязательным), а другое — от взрослых, грамотных, умных женщин, как Татьяна Анатольевна и Ирина Константиновна.

В отечественном фигурном катании и без того сейчас не самая спокойная обстановка. Неугомонные (до сих пор) лагеря болельщиков Евгении Медведевой и Алины Загитовой, время от времени возникающие «зарубы» между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко — что ни день, то новые страсти. А добавьте ещё к этому Тарасову и Роднину, получится настоящая взрывная смесь.

Фигурное катание — это невероятно красивый вид спорта, но всё что происходит за пределами катка, красивым назвать не получается. Поэтому хотелось бы, чтобы подобных историй было поменьше. Хотя бы в лице таких выдающихся и авторитетных личностей, как Тарасова и Роднина.