Победу на втором этапе «Тур де Франс» одержал Жюлиан Алафилипп

https://static.news.ru/photo/586c0230-eaf0-11ea-8a11-fa163e074e61_660.jpg Жюлиан Алафилипп Фото: instagram.com/letourdefrance

Француз Жюлиан Алафилипп, представляющий команду Deceuninck — Quick Step стал победителем второго 186-километрового этапа веломногодневки «Тур де Франс».

Время французского гонщика — 4.55,27. Вторым к финишу пришёл швейцарец Марк Хирши из Sunweb, он показал то же время. Третьим стал Адам Йетс из Великобритании (Mitchelton-Scott) с результатом 4.55,28.

В общем зачёте после двух этапов также лидирует Алафилипп.

Как писал NEWS.ru, победителем первого этапа стал норвежец Александер Кристофф, представляющий UAE Team Emirates. 33-летний испанец Рафаэль Валлс из Bahrain-McLaren упал за 3 км до финиша, сломал бедро и больше участвовать в многодневке не сможет.