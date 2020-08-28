Победу на втором этапе «Тур де Франс» одержал Жюлиан Алафилипп

Француз Жюлиан Алафилипп, представляющий команду Deceuninck — Quick Step стал победителем второго 186-километрового этапа веломногодневки «Тур де Франс».
Время французского гонщика — 4.55,27. Вторым к финишу пришёл швейцарец Марк Хирши из Sunweb, он показал то же время. Третьим стал Адам Йетс из Великобритании (Mitchelton-Scott) с результатом 4.55,28.
В общем зачёте после двух этапов также лидирует Алафилипп.
Как писал NEWS.ru, победителем первого этапа стал норвежец Александер Кристофф, представляющий UAE Team Emirates. 33-летний испанец Рафаэль Валлс из Bahrain-McLaren упал за 3 км до финиша, сломал бедро и больше участвовать в многодневке не сможет.
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