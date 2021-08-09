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Победившая на Играх гимнастка Ашрам отреагировала на жалобы России 

17:45, 08 августа 2021
Победившая на Играх гимнастка Ашрам отреагировала на жалобы России  Линой Ашрам Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press
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Израильская гимнастка Линой Ашрам, которая обыграла россиянок в индивидуальном многоборье, отреагировала на жалобы России на судейство. Её слова приводит Sport5.

Я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня, — сказала Ашрам.

В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике Дина Аверина заняла вторую строчку, Арина Аверина — четвёртую.

Ранее сообщалось, что читатели Yahoo News Japan посчитали несправедливое судейство главной проблемой Олимпиады в Токио. По их мнению, российских гимнасток с самого начала «засуживали».

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