Победившая на Играх гимнастка Ашрам отреагировала на жалобы России 

Израильская гимнастка Линой Ашрам, которая обыграла россиянок в индивидуальном многоборье, отреагировала на жалобы России на судейство. Её слова приводит Sport5.

Я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня, — сказала Ашрам.

В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике Дина Аверина заняла вторую строчку, Арина Аверина — четвёртую.

Ранее сообщалось, что читатели Yahoo News Japan посчитали несправедливое судейство главной проблемой Олимпиады в Токио. По их мнению, российских гимнасток с самого начала «засуживали».