Победительница спринта четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе норвежка Марте Олсбю-Рёйселанн заявила, что были сложные погодные условия.
Были сложные условия — дождь, ветер, туман. Но у меня был план сосредоточится на работе, а не на погодных условиях. В Норвегии я сталкивалась с такими условиями, и проводила в этих условиях хорошие тренировки, — сказала она на пресс-конференции.
Норвежка добавила, что в прошлом году она плохо провела конец сезона из-за усталости, поэтому решила изменить подготовку к нынешнему сезону.
Я дома работала над стрельбой во время Рождества и старалась обрести оптимальные кондиции. Думаю, эта работа дала хороший результат, — отметила Рёйселланн.
Ранее сообщалось, что Рёйселанн преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов за 22 минуты 04,9 секунды, писалNEWS.ru.
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