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Российская биатлонистка Кристина Резцова, показавшая 50-й результат в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, заявила, что при стрельбе не нужно было бороться с ветром.

Лёжа один выстрел попал в порыв, начался ветер. На следующий выстрел я сделала вынос, но перед этим немного не повезло. На стойке слишком осторожничала, промахнулась вторым выстрелом, который долго выцеливала....