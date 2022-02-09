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Победители командника ОИ не вышли на тренировку из-за ситуации с допингом

Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не вышли на тренировку из-за ситуации с допингом
10:50, 09 февраля 2022
Победители командника ОИ не вышли на тренировку из-за ситуации с допингом Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press
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Победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России, сообщает журналист Кристиан Бреннан в Twitter.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. По данным Inside the Games, подозрительный допинг-тест сдал победитель командного турнира. Имя фигуриста не называется. Из-за этой ситуации была отложена церемония награждения спортсменов. В случае подтверждения информации сборную России могут лишить золотой медали.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об этой ситуации. Он считает, что это очередная попытка скомпрометировать результаты российских спортсменов.

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