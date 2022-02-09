Победители командника ОИ не вышли на тренировку из-за ситуации с допингом

Победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России, сообщает журналист Кристиан Бреннан в Twitter.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. По данным Inside the Games, подозрительный допинг-тест сдал победитель командного турнира. Имя фигуриста не называется. Из-за этой ситуации была отложена церемония награждения спортсменов. В случае подтверждения информации сборную России могут лишить золотой медали.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об этой ситуации. Он считает, что это очередная попытка скомпрометировать результаты российских спортсменов.