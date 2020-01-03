Россиянин Александр Большунов прокомментировал свою победу в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски».
Ощущения лучше некуда. Я до последних метров боялся выходить вперёд, потому что понимал, что гора сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, похоже, действительно был мой день, даже силы остались по сравнению с другими гонками здесь. Сегодня — это мой день, — сказал Большунов в эфире Первого канала.
Большунов стал победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Ещё один российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, писал NEWS.ru.
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