В XXI веке биатлон обошёл по популярности лыжные гонки и перестал восприниматься как спорт для лыжников-неудачников, а потому и побед представителям смежной дисциплины добиваться здесь всё сложнее. Однако олимпийская чемпионка в лыжном спринте, 27-летняя шведка Стина Нильссон готова к новому вызову. NEWS.ru разбирается в её шансах на успех.

Круче, чем Херманн

В истории только одна спортсменка побеждала на Олимпийских играх и в лыжных гонках, и в биатлоне — это легендарная Анфиса Резцова. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой по лыжам в эстафете, а в 1992-ом — первой в истории Олимпиад победительницей женской биатлонной гонки. Но тогда женский биатлон считался молодым видом спорта, а у мужчин вызывал улыбку и сексистские шуточки. Сейчас в этом спорте полное равноправие, а женские гонки смотреть порой даже интереснее.

Стина Нильссон живёт в известном биатлонном центре в Эстерсунде и присматривается к винтовке давно. Правда, сменить специальность планировала после Игр-2022, но в дело вмешалась травма. Благодаря внезапному повреждению познакомился с винтовкой и «распробовал» биатлон и его лучший представитель в XX веке Александр Тихонов. Нильссон, как стоит предположить, свой переход согласовала с блестящим тренером, а ныне специалистом олимпийского комитета Швеции Вольфгангом Пихлером, который увидел у девушки склонность к этому виду спорта. Также болельщики запомнили Нильссон по зажигательному танцу после победы на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Из-за травмы у меня было больше времени, чтобы подумать и попробовать себя в стрельбе, и я поняла, что я действительно не хочу больше ждать. Мне это слишком нравится. Я спокойно отношусь к трудностям в биатлоне. Изучение всего, что связано с оружием, будет для меня большой проблемой, но это и задача, которую я с нетерпением жду. Наверное, мне просто нужно практиковаться, — цитирует Нильссон Expressen.

Если говорить о лыжных достижениях нашей героини, то они впечатляют: 19 побед на этапах Кубка мира, два золота чемпионата мира и олимпийское золото — 2018 в спринте. Эти результаты намного серьёзнее, чем у последней звёздной лыжницы, перешедшей в биатлон, Денизе Херрманн, которая прошедший сезон закончила на третьем месте в общем зачёте Кубка мира. Так вот в борьбе за бронзу в командном спринте на Играх в Сочи Нильссон обошла Херрманн на решающем этапе. Будет любопытно посмотреть за продолжением этого противостояния в биатлоне. Правда, есть один серьёзный нюанс. 16 из 19 побед Нильссон одержала в спринтерских дисциплинах и является довольно узкоспециализированной гонщицей.

Биатлон — дело не спринтерское?

Стина Нильссон Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В биатлоне самая короткая дистанция у женщин — 6 км в эстафете, а потому выносливость ценится здесь выше взрывной скорости. Ситуация вполне может поменяться с более активным внедрением в программу сингл-микста и суперспринта — динамичных дисциплин, в которых практикуются как раз короткие круги с обилием огневых рубежей. Одна из них в перспективе может заменить в биатлонной программе классическую индивидуальную гонку. Эти новшества и обилие контактных гонок предъявляют другие требования к современным биатлонистам, на которых отдельные представители российской тренерской школы пока не могут адекватно среагировать.

В то же время факты — вещь упрямая. Среди множества успешных в биатлоне лыжников спринтеров почти нет. Мне на память приходят лишь два спортсмена, которые достаточно рано и успешно переквалифицировались. Австриец Кристоф Зуман в конце 90-х был одним из первых узкоспециализированных лыжников-спринтеров, а в 2000 году в 24 года перешёл в биатлон, где завоевал семь наград чемпионатов мира и Олимпийских игр. Кстати, в 2010-ом он лишил в спринтерской дуэли с Евгением Устюговым россиян серебряной награды в эстафете.

Словенка Андреа Мали до биатлона успешно занималась лыжными гонками и маунтинбайком, а в начале «нулевых» считалась одним из сильнейших спринтеров. В словенских лыжах именно это направление всегда было приоритетным. Мали даже заняла седьмое место в этой дисциплине на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где также выступила и в биатлоне. Её дебют состоялся тоже в 24 года, а долгая карьера в биатлоне продлилась 15 лет. Правда, к числу самых быстрых биатлонисток Мали не относилась никогда.

В России по их пути пыталась пойти лыжница-спринтер Нина Рысина. После двухлетней дисквалификации за употребление ЭПО в 2009 году она стала биатлонисткой и несколько лет выступала за команду Мордовии. В личных гонках успехов она не добивалась, а в командных дисциплинах была чемпионкой и призёром чемпионата России. После нескольких лет безуспешных попыток пробиться на международный уровень Рысина завершила карьеру и стала работать фитнес-инструктором.

Шведская кузница чемпионок

Магдалена Валлин Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако у шведов есть опыт успешного перехода лыжниц в биатлон, причём касается это именно женщин. У мужчин серьёзных успехов не добивались даже именитые Хенрик Форсберг и Йорген Бринк, а уж середняки, вроде ныне выступающего Йеспера Нелина, и подавно. Супруга Форсберга Магдалена Валлин в начале 90-х была лыжницей средней руки, едва проходившей в 30-ку мирового рейтинга.

Блестящее сотрудничество с Пихлером сделало её самой титулованной биатлонисткой в истории Кубка мира (по числу побед на этапах Кубка мира и Больших хрустальных глобусов), а её наставника — одним из самых уважаемых специалистов в биатлонной семье. Позже её путь повторила Анна-Карин Улофссон, которая хоть и не стала обладательницей Кубка мира, зато в 2006 году выиграла золото Олимпиады в масс-старте, чего так и не удалось Форсберг. Выходцем из лыж является и нынешний президент Шведской федерации биатлона София Домей, которая заканчивала свой путь в спорте именно как биатлонистка.

Эксперимент Нильссон интересен и с точки зрения адаптации лыжных спринтеров в биатлоне в новое время, и с точки зрения сопоставления скоростей элитной лыжницы и ведущих биатлонисток. Такого преимущества на трассе, как в своё время у Резцовой, у Нильссон уже не будет, поэтому, чтобы повторить её успех, нужно учиться стрелять на высоком уровне по примеру той же Херрманн. Россияне пока таких экспериментов не ставят, а по словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, даже спортсмены из второго состава в биатлон идти не спешат. Понять лыжников можно. Пока в СБР будут скандалы, внутренние склоки и отсутствие нормальной организации, планирования тренировочного процесса, никто из более благополучной федерации даже не задумается о переходе. К примеру, тренировавшийся у Юрия Бородавко и не потянувший его нагрузок Егор Казаринов из Татарстана пошёл сразу в белорусскую команду и в следующем сезоне наверняка заявит о себе на Кубке мира после нормальной предсезонки с оружием.