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Плющенко заявил о готовности выступить в ДНР

Плющенко: если меня поддержат, то я с удовольствием поеду и выступлю в ДНР
14:40, 19 марта 2022
Плющенко заявил о готовности выступить в ДНР Евгений Плющенко Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов выступить в Донецкой Народной Республике (ДНР), если его инициативу поддержат. Он отметил, что хочет обсудить эту идею с Министерством спорта России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это моё желание. Я готов эту идею предложить Министерству спорта. Если меня поддержат, то я с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Это давнее желание. Я готов это сделать, — заявил Плющенко.

Ранее фигурист заявил, что гордится быть русским. Он призвал россиян ходить с высоко поднятой головой.

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