Плющенко заявил о готовности выступить в ДНР

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой до 8 августа, сообщает ТАСС. В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отметили, что слушание в первой инстанции проводится в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил.

Антидопинговые организации должны сделать всё, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил, — говорится в сообщении...