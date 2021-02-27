Плющенко заявил, что сталкивается с давлением в России

https://static.news.ru/photo/a69f6af8-79a4-11eb-af88-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/evgeniplushenko

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сталкивается с давлением в России. Окружающие всегда ожидали от него большего.

В Россия я часто сталкиваюсь с давлением со стороны СМИ, федерации, судей, людей. Все ждут чего-то необычного: новых программ, костюмов. Я это прекрасно понимаю, ведь и сам любил делать что-то необычное в своё время, — цитирует спортсмена Olympic Channel.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своем тяжёлом детстве, которое пришлось на годы жизни в Санкт-Петербурге. Вскоре после переезда семьи из Волгограда начинающему спортсмену пришлось жить в коммунальной квартире с крысами. Докучали и соседи. Их было пятеро, но самым проблемным оказался мужчина за стеной. Он практически ежедневно напивался и пробивал картонную перегородку между комнатами. При этом, вспомнил спортсмен, чтобы хоть как-то прожить в большом городе, он был вынужден вместе с мамой собирать и сдавать бутылки. Отец в ту пору оставался в Волгограде и «работал на трёх работах», чтобы прокормить семью. Но этого хватало с трудом: увлечение спортом отнимало немало денег.

По словам фигуриста, родители чуть не продали в родном городе всё, что у них было: квартиру, дачу и гараж. Благодаря этому они рассчитывали купить комнату в питерской коммуналке. Но двенадцатилетний подросток их от этого отговорил. Он посоветовал отцу и матери не делать этого, чтобы было куда возвращаться, если у него ничего не получится в спорте, писал NEWS.ru.