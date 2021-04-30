Плющенко записал видеообращение и анонсировал много интересного

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко записал видеообращение, где анонсировал много интересного в скором будущем. Видео было опубликовано в его Instagram.
Жене нарываю тюльпанчики. Самой моей верной, любимой, преданной жене, другу, красавице. Первые тюльпанчики. Настроение отличное. Все отлично, все здорово. Погода классная/ Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждет много интересного! Скоро все узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял, — сказал Плющенко.
Ранее 1 мая стало известно, что от Плющенко ушла его подопечная, бронзовая призёрка чемпионата мира Александра Трусова. 16-летняя фигуристка вернулась в команду Этери Тутберидзе.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что восприняла эту новость без какого-либо удивления.