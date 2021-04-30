Плющенко записал видеообращение и анонсировал много интересного

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала «Собака.ru». Фото она выложила на своей странице в Instagram.

Для Туктамышевой это не первая фотосессия в этом году. В феврале 24-летняя фигуристка снялась для мужского журнала Maxim. Её коллега, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сказала, что...