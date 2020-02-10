https://static.news.ru/photo/30625d92-4c27-11ea-b3fa-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко считает, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева смогут исполнять четверные прыжки в будущем.

Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть, — цитирует Плющенко Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.