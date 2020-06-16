Сезон в фигурном катании ещё не начался, а переход Александры Трусовой уже принёс её новому наставнику Евгению Плющенко ощутимые плоды. Трехкратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона, согласно документу Министерства спорта РФ, включили в список тренеров сборной России. Помогла ему попасть в национальную команду как раз «русская ракета» Трусова. Правда, не всех эта новость порадовала. Бывший наставник Трусовой Этери Тутберидзе назвала включение Плющенко в состав сборной бредом, а заслуженный тренер сборной России Татьяна Тарасова призвала не спешить с выводами. Как отреагировала общественность на известие о новом тренере сборной и что даёт место в национальной команде Плющенко — рассказывает NEWS.ru.

Тренерская деятельность Плющенко началась три года назад. В 2017 году он открыл свою академию «Ангелы Плющенко», набрал учеников. Впоследствии к нему перешла олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и несколько фигуристов Тутберидзе, но достижениями на тренерском поприще он не выделялся. Фигуристы, перешедшие к звёздному спортсмену, вмиг угасали. Однако ситуация стала выпрямляться в этом году. Сначала его подопечная Софья Титова выиграла на первенстве Москвы среди девушек младшего возраста, а в мае состоялось самое громкое событие в фигурном катании — двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова из группы Тутберидзе перешла в «Ангелы Плющенко». В целом это весь послужной список Плющенко, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы он стал в итоге тренером национальной команды. Статус фигуристки сборной России позволил автоматически Плющенко подняться на ранг выше. Прекрасная преемственность, не так ли?

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделает ли Трусова из Плющенко великого тренера — вопрос дискуссионный. Девочка она талантливая, да только любая смена обстановки требует адаптации. Именно поэтому заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призывает не торопить события в отношении результатов совместной работы Плющенко и Трусовой.

Я думаю, что надо запастись терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства, — передает слова Тарасовой радиостанция Москва.

Но отсутствие больших достижений — это лишь одна сторона медали. Важно и другое. Высказывая своё мнение сайту Super.ru (это издание сотрудничает с супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской, поэтому решать вам, как воспринимать комментарий Этери Георгиевны), Этери Тутберидзе сделала акцент на количество тренеров в сборной России. Для понимания: Плющенко вошёл в список из 64 (!) тренеров национальной команды. Однако не стоит сразу пугаться.

В фигурном катании довольно специфичная квалификация тренеров национальной сборной. Список кандидатов в сборную и их наставников возглавляет президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, который является по совместительству главным тренером спортивной сборной команды страны. К страшим тренерам, например, относится Тарасова, которая сейчас напрямую никого не тренирует, а лишь выполняет роль советника в национальной команде. Естественно, ни главным тренером, ни старшим — Плющенко не является. «Он просто со спортсменкой», — обозначил его статус тренер сборной России Алексей Горшков.

Он же не старший тренер сборной, он просто с одной из спортсменок. В сборной 120 человек и 30 тренеров работает. Его не назначали, он просто со спортсменкой работает, которую он тренирует. Она была до Плющенко в сборной команде, — передаёт слова Горшкова канал «360».

В число из тех, кто «со спортсменами», относится даже хореограф из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. В общем, в этом списке представлены по сути все-все-все, поэтому, придавать такое значение количеству, не стоит. Хотя бы по той причине, что на международные старты в итоге из всего многообразия тренеров отберут не больше десяти человек.

Важнее в этой истории другое. Во-первых, Сергей Розанов, который перешёл вместе с Трусовой к Плющенко, не вошёл в список тренеров фигуристки. Во-вторых, по данным списка, теперь местом работы будет не академия «Ангелы Плющенко», а Центр спортивной подготовки. Это, в свою очередь, является отсылкой к тому, что теперь тренер претендует на определённые привилегии со стороны государственной структуры. Но денежными выплатами вряд ли можно будет удивить Плющенко. Для него большее значение будет иметь другое обстоятельство.

Официальный переход в тренеры сборной России — это в первую очередь новый статус для Плющенко. Имея в виду ранее перечисленный послужной список двукратного олимпийского чемпиона в качестве тренера, далеко не все его воспринимают серьёзно. Теперь ситуация может значительно перемениться.

Правда, многое будет зависеть от того, насколько хорошо сумеет наставник подготовить своих подопечных. По рассказам Плющенко, в новом сезоне Трусова нас будет поражать четверным риттбергером (прыжком, который даже мужчинам даётся непросто). Увидеть бы своими глазами очередное сверхдостижение фигуристки, чтобы не на словах было. А то получится, как с зарубежными специалистами, которых собирался нанять для спортсменки тренер, а в итоге все программы поставил Розанов.

Ладно, по совету Татьяны Тарасовой, не будем торопить события. Просто дождёмся нового сезона.