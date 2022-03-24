Плющенко раздора: как фигуристку выгнали из сборной Украины за лайк

В фигурном катании новый скандал. Бывшую фигуристку сборной России Анастасию Шаботову выгнали из национальной команды Украины. Причина — лайк под постом Евгения Плющенко. Таким образом, двукратный олимпийский чемпион невольно спровоцировал громкий скандал, который поставил под угрозу карьеру 16-летней спортсменки. Что теперь будет с Шаботовой и как ей может помочь Плющенко? Разбираемся.

Сванговала допинговый скандал с Валиевой

Каким-то странным и необъяснимым образом скандалы стали неотъемлемой частью жизни фигуристки Анастасии Шаботовой. Девочке было 13 лет, когда она впервые угодила в громкую историю. Во время прямого эфира в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), она выдала провокационное заявление.

Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют, — сказала девочка на камеру.

Не тяжело догадаться, какую реакцию вызвали неосторожные слова фигуристки. На 13-летнюю девочку набросились все кому не лень: болельщики, эксперты, тренеры. И как ни пытались оправдать, объяснить поступок Насти её мама и тренер, уменьшить общественное давление им не удалось.

Это сейчас, после допинг-скандала с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, можно сказать, что слова Шаботовой оказались отчасти пророческими. Но в 2019 году за такие неслыханные обвинения её готовы были стереть в порошок.

В сложившейся ситуации карьерные перспективы фигуристки в России стали резко неопределёнными. Настолько обстановка была напряжённой, что чуть ли не встал вопрос об уходе из спорта. Но в итоге обошлось. Спортсменка и её окружение ограничились сменой спортивного гражданства. Так Анастасия Шаботова в 2019 году стала украинской фигуристкой.

Анастасия Шаботова Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Непростой этап карьеры на Украине

Впрочем, на Украине дела поначалу складывались у Анастасии тоже не лучшим образом. Главная проблема состояла в том, что не все с энтузиазмом восприняли переход россиянки под флаг Украины. В первую очередь негодовала первый номер сборной Украины Анастасия Архипова.

Честно признаюсь, когда услышала, что российская фигуристка захотела выступать за нашу страну, очень удивилась. И не могу сказать, что обрадовалась, — сказала Архипова.

Почему не обрадовалась Архипова, можно понять. В лице Шаботовой она получила очень сильную соперницу, которая с ходу отбросила её на второй план. На первом же чемпионате Украины бывшая россиянка добилась невероятного результата — она выиграла турнир с отрывом практически в 50 баллов от ближайшей соперницы. Впрочем, несмотря на уверенную победу, на чемпионат мира в Стокгольме она не смогла поехать из-за возраста. Архипова, которую вместо Шаботовой отправили в Швецию, турнир провалила.

Уже в следующем сезоне (2021/22), выйдя полноценно на взрослый уровень, бывшая россиянка спасла единственную квоту Украины для участия в международных стартах, которую в преддверии олимпийского сезона чуть было не потеряла Архипова. Затем Шаботова в очередной раз выиграла чемпионат страны, что во многом поспособствовало её поездке на Олимпиаду. К сожалению, выступление в Пекине сложилось не лучшим образом. И если в командном турнире она ещё смогла побороться, то личные соревнования были провалены с треском — не смогла даже отобраться в произвольную программу.

Возможность реабилитироваться за Олимпиаду была в Монпелье на чемпионате мира. Но за несколько дней до старта мирового первенства Шаботова пропала из списков участников. Вскоре стало понятно почему. Министерство молодёжи и спорта Украины исключило фигуристку из сборной из-за лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Как известно, руководитель «Ангелов Плющенко» ранее поддержал президента России и спецоперацию на Украине.

Яна Рудковская Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шаботову ждут в «Ангелах»

В семье двукратного олимпийского чемпиона уже отреагировали на известие об исключении фигуристки. Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, заверила, что они будут рады видеть спортсменку в своей академии.

Мы с Евгением приглашаем Настю заниматься в нашей академии. Она полностью на нашем обеспечении, мы предоставим ей лёд, зал для ОФП, тренеров, жильё, будем рады принять её в нашей академии. У нас действительно очень камерно, уютно, спортивно, весело, по-доброму. Поэтому мы Настю ждём, — сказала Рудковская.

В то же время Рудковская призвала Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержать спортсменку, которая оказалась в очень непростой ситуации, и допустить её до внутренних стартов.

Вообще, «Ангелы Плющенко» могут стать хорошим выбором для 16-летней фигуристки, которая резко оказалась «на улице». Но примет ли федерация обратно спортсменку после её скандальных слов о группе Тутберидзе и перехода под другой флаг — большой вопрос.