Плющенко рассказал об увольнении 17 тренеров из своей академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал причины, по которым он сменил за последние 1,5 года 17 тренеров в своей академии «Ангелы Плющенко».
По его словам, «кто-то пришёл зарабатывать денег, не желая показывать результат, кто-то пришёл посидеть на лавке и подождать окончания тренировки». Были и тренеры, которые попросту пропускали тренировки,
Тренерская карьера Плющенко началась в 2017 году. Фигурист открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко», которая занимается подготовкой молодых спортсменов.
Ранее NEWS.ru писал, что семилетний сын Плющенко Саша в этом году пошёл в первый класс подмосковной школы, однако свои мечты стать чемпионом по фигурному катанию он не оставил.
Тренирует Гном Гномыча — так мальчика зовут в семье — его знаменитый отец. Плющенко не делает ему никаких поблажек и заставляет терпеть даже боль. Видео «мужского разговора» на тренировке с сыном олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.
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