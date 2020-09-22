Плющенко рассказал об увольнении 17 тренеров из своей академии

https://static.news.ru/photo/42f1231a-fce6-11ea-8070-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал причины, по которым он сменил за последние 1,5 года 17 тренеров в своей академии «Ангелы Плющенко».

По его словам, «кто-то пришёл зарабатывать денег, не желая показывать результат, кто-то пришёл посидеть на лавке и подождать окончания тренировки». Были и тренеры, которые попросту пропускали тренировки, передаёт «Россия 24».

Тренерская карьера Плющенко началась в 2017 году. Фигурист открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко», которая занимается подготовкой молодых спортсменов.

Ранее NEWS.ru писал, что семилетний сын Плющенко Саша в этом году пошёл в первый класс подмосковной школы, однако свои мечты стать чемпионом по фигурному катанию он не оставил.

Тренирует Гном Гномыча — так мальчика зовут в семье — его знаменитый отец. Плющенко не делает ему никаких поблажек и заставляет терпеть даже боль. Видео «мужского разговора» на тренировке с сыном олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.