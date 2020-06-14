Плющенко рассказал о новых программах фигуристки Трусовой

https://static.news.ru/photo/a2ecd89e-ae3b-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал подробности новых программ своей подопечной фигуристки Александры Трусовой.

Он похвалил спортсменку за трудолюбие и отметил, что у Трусовой отличная хореография.

Сейчас у нас идёт постановка программ, они практически готовы, их ставит Серёжа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах, — цитирует Плющенко ТАСС.

Специалист подчеркнул, что его главными задачами стали показать результат, а также полностью восстановить Трусову и обучить достойному тройному акселю.

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.