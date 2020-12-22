Плющенко прокомментировал решение Косторной сняться с чемпионата России

https://static.news.ru/photo/ebebaf18-4457-11eb-a658-fa163e074e61_660.jpg Алена Косторная Фото: teamkostornaya/facebook.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, что фигуристка Алёна Косторная решила не участвовать в национальном чемпионате из-за состояния здоровья.

Он пояснил, что спортсменка недавно перенесла COVID-19 и вышла на лёд за неделю до начала соревнований. Однако тренировки дались ей очень тяжело.

Врачи стоят на том, что не нужно форсировать подготовку. Такие вещи после вирусных инфекций могут быть чреваты осложнениями, после которых можно закончить карьеру, — сказал Плющенко «RT на русском».

Чемпионат России состоится с 24 по 27 декабря в Челябинске. Обычно он является отборочным турниром на международные соревнования второй половины сезона. После отмены практически всех больших соревнований первенство страны утратило одну из главных своих функций. Да, чемпионат мира пока ещё стоит в расписании, но, во-первых, за три месяца может произойти всё что угодно. А во-вторых, в случае необходимости ФФККР найдёт способ, как привезти на мировой кубок сборников. Поэтому спортивные последствия от пропуска чемпионата России могут быть минимальными.

Как сообщал NEWS.ru, серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2019 года по фигурному катанию Роман Савосин тоже не сможет принять участие в чемпионате России из-за коронавируса.