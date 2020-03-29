https://static.news.ru/photo/5ebf7ffc-71a8-11ea-a5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко призвал всех соблюдать карантин и находиться дома.

Сам Плющенко выложил видео, на котором он играет в футбол со своим сыном на площадке во дворе своего дома. Он отметил, что они никуда не поехали из-за карантина.

Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом, — написал Плющенко в Instagram.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала видеообращение в связи с коронавирусом. Она рассказала, что уже 10 дней находится на карантине и не выходит из дома. Тарасова отметила, что она слушает музыку, читает книги и смотрит телевизор, писал NEWS.ru.