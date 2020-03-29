Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко призвал всех соблюдать карантин и находиться дома.
Сам Плющенко выложил видео, на котором он играет в футбол со своим сыном на площадке во дворе своего дома. Он отметил, что они никуда не поехали из-за карантина.
Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом, — написал Плющенко в Instagram.
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Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала видеообращение в связи с коронавирусом. Она рассказала, что уже 10 дней находится на карантине и не выходит из дома. Тарасова отметила, что она слушает музыку, читает книги и смотрит телевизор, писал NEWS.ru.
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